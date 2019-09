Scooter še vedno polni prizorišča, po 25 letih tudi v Ljubljani #intervju

Kdor se spominja hitov slavne rave in techno skupine Scooter, jih je povsem verjetno poslušal še na kasetah. Že vse od začetka svojega obstoja leta 1993 nizajo uspešnico za uspešnico in po 25 letih bo njihove hite v živo slišala tudi Slovenija. Brezčasni Nemci bodo 30. oktobra nastopili v ljubljanskih Stožicah v sklopu dogodka Deejay Time Back in time.

Karizmatični frontman H. P. Baxxter skupaj z didžejem Michaelom Simonom in Sebastianom Schildejem pod imenom Scooter tudi po 25 letih nastopov polni prizorišča. Množice še vedno ponorijo ob uspešnicah kot so How much is the fish, Nessaja, Weekend, Hyper Hyper in druge. Njihov glasbeni stil se ni veliko spremenil, skoraj isti pa je ostal tudi frontman H. P. Baxxter.



Postali so ena najbolj uspešnih, če ne celo najuspešnejša techno skupina vseh časov. Na lestvicah singlov so bili več kot 500 tednov, na lestvicah albumov več kot 300, slednjih so prodali v več kot 30 milijonih izvodov in si po svetu prislužili več kot 80 zlatih in platinastih plošč. Prvih deset mest na lestvicah so si delili z največjimi glasbeniki vseh časov, kot so Madonna, Michael Jackson, Rihanna in Depeche Mode.

Kako vam uspeva, da tudi po 25 letih še vedno izgledate praktično enako. Izgledate namreč točno tako kot se vas nekateri spominjamo iz časov, ko smo vaše posterje trgali iz nemške revije Bravo.

Nekoliko sem spremenil svojo pričesko (smeh op.p.). Ne počenem ničesar posebnega. Vsi se malo ukvarjamo s športom, a ne preveč, le toliko, da smo v formi. Veliko smo na turnejah in to je to.

Nemško skupino Scooter sestavljajo H. P. Baxxter, Michael Simon in Sebastian Schilde. Foto: Planet TV

Če pomislite na čas od prvega šova v živo, ki je bil leta 1994 v Hamburgu do zdaj - je občutek, ko se podate na oder, še vedno isti?

Edina stvar, ki je nekako vedno ostala enaka, je energija, ki jo občutimo. To je bilo tako, ko smo imeli prvi nastop, ki se je zgodil, ko nismo niti vedeli, da bomo skupina kot je Scooter danes, to se je kar zgodilo – in ko smo prišli na oder in je množica ponorela, smo si mislili, da je to res kul. Od tedaj smo skušali ohraniti to energijo.

Torej tudi po vseh teh letih jo še vedno čutite enako?

Da, večinoma. Včasih, ko si na turneji in imaš šov vsak večer in se že približujemo dvema urama nastopa, je včasih kar težko. A zdaj poleti, ko smo na festivalih in večinoma nastopamo ob koncih tedna in zunaj in to nam je zares zelo všeč. Vedno imamo tudi srečo z vremenom in večinoma zares uživam na odru.

H. P. Baxxter, frontman skupine, je še danes videti skoraj tako kot pred 25 leti. "Nekoliko sem spremenil pričesko," se pošali. Foto: Planet TV

Koliko ljudi do danes vas je že vprašalo, koliko stane riba?

No, to pa je nekaj novega. To je težko reči. Veliko. Več sto.

Pa vas to kdaj nervira?

Ne. Včasih. To enostavno ignoriram. Ali pa vsak dan najdem novo ceno (smeh, op. p.).

Na začetku te pesmi rečete The chase is better than the catch (Lov je boljši kot ulov). Če za teh 26 let vaše glasbene kariere rečemo, da gre za lov in vašemu uspehu rečemo ulov, vam je vaš lov še všeč?

Ko se zaljubiš v dekle in tudi ko jo najdeš, je včasih boljše, kot potem, ko si poročen in se po sedmih letih ločiš. Lov je boljši kot ulov pri zelo veliko stvareh, tudi pri glasbi. Lahko si zelo lačen in si nečesa močno želiš, ko pa dobiš vse, je lahko včasih zelo dolgočasno. Pri nas je tako, da nam lov še vedno več pomeni kot uspeh.

Sebastian Schilde (na fotografiji levo) se je skupini pridružil v letošnjem letu, Scooterje je poslušal še kot osnovnošolec in zdi se mu neverjetno, da je zdaj postal del skupine. Foto: Planet TV

Od kod črpate energijo, ki jo vsa ta leta kažete na odru?

Ne vem, menim, da je večji del prispeva občinstvo. Včasih se ne počutim dobro, morda sem prehlajen in nisem popolnoma zdrav. Pred nastopom misliš, da je nemogoče, da bi tisti večer nastopil, a takoj, ko se povzpneš na oder, vidiš množico in vse roke v zraku, ko se zasliši glasba, je vse drugače. Vse se spremeni in občutek imaš, kot da si v sekundi popolnoma drug človek. To je težko opisati nekomu, ki še ni imel takšne lastne izkušnje, a to se mi je pogosto zgodilo, je kot nekakšna čarovnija.

Tudi po 25 letih so prizorišča koncertov vedno nabito polna. Foto: Planet TV

Kako pa nato po napornem nastopu spet napolnite svoje baterije?

Preprosto tako, da ne počnem nič. Enostavno počivam doma. Morda sem v vrtu ali grem na sprehod po gozdu, dejansko počnem to, kar je v popolnem nasprotju tega, kar delam s skupino.

Tako kot mnogi drugi ste v vseh teh letih tudi vi znižali tempo oziroma število utripov na minuto. Nekaj je bilo tudi sprememb v sami sestavi skupine, a kljub vsemu ste uspeli ohraniti rdečo nit in ste še vedno zelo uspešni. Kaj je po vašem mnenju razlog, da vam to uspeva?

Vedno mi je bilo zelo pomembno, da ostanem radoveden in slišim vse, kar se dogaja v glasbi ter tako dobim inspiracijo in ne delam čisto isto ves čas. Čeprav se včasih zmotiš. Tudi mi smo imeli dubstep album, ki nam je bil zelo všeč, a ga naši oboževalci niso marali, saj ga nihče ni želel poslušati. A to je posebna izkušnja. Vedno pravim, da ne moreš iti vedno le naravnost. Kdaj je treba narediti tudi obvoz in ko se vrneš na pravi tir, je spet vse v redu.

"Na odru se vse spremeni in občutek imaš, kot da si v sekundi popolnoma drug človek," energijo, ki mu jo daje publika, opiše H. P. Baxxter. Foto: Planet TV

Ko ustvarjate glasbo ima verjetno prav vsaka skladba svojo zgodbo. Je katera tako posebna, da se še danes zelo dobro spomnite, kako in zakaj ste jo sestavili?

Kar nekaj je bilo takšnih, ki so bile zares posebne. Prav ta, nova, God save the rave, je nastala med "song kampom" z različnimi glasbeniki v našem studiu, od katerega nisem pričakoval ničesar. Bil mi je odveč, zdel se mi je nesmiselen, a nekega dne, ko smo bili tam in so me potegnili v studio, da bi to slišal, sem takoj rekel, da je slišati kot hit. To je bilo z dvema fantoma z Dunaja, ki se imenujeta Harris and Ford. V sodelovanju z njima smo naredili to skladbo in zgodilo se je zelo hitro, kar naenkrat je bila tam.

V preteklosti je bil takšna skladba tudi How much is the fish. Bilo je legendarno, saj smo bili v Moskvi na zabavi po koncertu in je DJ zavrtel skladbo, ki me je spomnila na neko tradicionalno melodijo. Ves čas sem jo imel v glavi in ko smo se vrnili nazaj, sem neke noči poklical Ricka (Ricka J. Jordana, op. p.) in mu povedal, da imam v svoji glavi že pripravljeno pesem, le naslova še nimam. To Vse se je zgodilo v enem vikendu.

"Vedno pravim, da ne moreš iti vedno le naravnost. Kdaj je treba narediti tudi obvoz in ko se vrneš na pravi tir, je spet vse v redu," pravi Baxxter. Foto: Planet TV

Kako pa je z ustvarjanjem danes? Lahko kmalu pričakujemo kak nov projekt?

Ravno smo začeli sodelovati s Sebastianom, ki je novi član ekipe - skupaj smo naredili singel Rave teacher in zdaj še God save the rave. Neprenehno delamo na novem materialu in imeli bomo štiri ali pet novih singlov, preden bomo jeseni ali pozimi izdali nov album.

Pred tem pa se vidimo v Ljubljani?

Tako je, zelo se veselimo koncerta, saj tam še nismo bili.

Scooter bodo nov album izdali predvidoma jeseni ali pozimi. Foto: Planet TV