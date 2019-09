Z dobrodelnim koncertom v ljubljanskih Križankah zbrali več kot 30 tisoč evrov

Na petkovem koncertu, ki ga je v ljubljanskih Križankah pripravilo društvo Viljem Julijan, so za otroke z redkimi boleznimi zbrali več kot 30 tisoč evrov. Vsa zbrana sredstva bodo v celoti namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, so zapisali v sporočilu za javnost.

Sredstva, ki so jih zbrali s prodajo kart in ostalimi donacijami, bodo skozi Sklad Viljem Julijan v celoti donirali otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam, ki se poleg težkega zdravstvenega položaja zaradi visokih stroškov zdravljena, nege, oskrbe in življenja, ki jih s sabo prinašajo redke bolezni, pogosto srečujejo tudi z materialno stisko.

Prvo pokoncertno donacijo bodo že ta teden podarili fantku Ladislavu, ki so mu pri sedmih letih diagnosticirali Duchennovo mišično distrofijo. Gregor in Nina, ustanovitelja Sklada, se bosta ta teden osebno srečala z družino in jim predala donacijo sklada, hkrati pa bosta prisluhnila stiski staršem, so sporočili.

Šarec častni prokovitelj koncerta

Častni pokrovitelj koncerta je bil predsednik vlade Marjan Šarec. Društvo je prejelo podporo tudi od predstavnika Evropske komisije Martina Seychella, predsednika Evropske organizacije za redke bolezni Eurordisa Yanna Le Came, ministra za zdravje Sama Fakina, varuha človekovih pravic Petra Svetine in predsednika Komisije RS za medicinsko etiko Božidarja Voljča.