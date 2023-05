Presenečenje: ABBA noče nastopiti na Evroviziji na Švedskem

Prihodnje leto bo minilo pol stoletja, odkar je švedska četverica ABBA s skladbo Waterloo zmagala na Evroviziji. Kot naročeno je Švedska letos odnesla evrovizijsko zmago ter bo prihodnje leto, na 50. obletnico Abbine zmage, gostila Evrovizijo.

Toda vse kaže, da članov skupine ABBA to prav nič ne zanima. Benny Andersson in Björn Ulvaeus, moška polovica skupine, sta namreč v intervjuju za BBC zavrnila možnost, da bi prihodnje leto na Evroviziji ob 50-letnici stopila na oder s kolegicama Agnetho Fältskog in Anni-Frid Lyngstad.

"Tega nočem," je dejal Andersson, "in če nekaj zavrnem, bodo to storili tudi preostali. Pri nas štirih je tako – če eden reče ne, potem je ne."

"50 let skupine lahko proslavimo tudi brez nas na odru," je dodal Ulvaeus.

ABBA leta 1980 Foto: Guliverimage

Skupino ABBA so ustanovili leta 1972, dve leti pozneje pa jih je zmaga na Evroviziji izstrelila med zvezde. Ustvarili so vrsto večnih uspešnic in so med najbolj prodajanimi glasbenimi ustvarjalci vseh časov, razšli pa so se v začetku 80. let in od takrat niso več nastopili skupaj.

So pa zato lani v Londonu priredili koncert, na katerem so namesto članov skupine nastopili njihovi avatarji, ustvarjeni s hologramsko tehnologijo.

