Potem ko je njegova skladba postala uspešnica, so raperja aretirali #video

Prijeli so ga zaradi skladbe, v kateri govori o izseljevanju, drogah in drugih težavah, s katerimi se spopadajo v Maroku, in ob tem neposredno kritizira kraljevo oblast.

Maroški raper Gnawi je s še dvema kolegoma pred kratkim izdal skladbo, ki (za Maroko neobičajno) neposredno govori o neenakosti in drugih težavah družbe v tej severnoafriški državi.

"Ko se je skladba povzpela na prvo mesto najbolj poslušanih skladb na YouTubu v Maroku, smo vedeli, da bodo težave," je za AP povedal 31-letni raper Lz3er, ki je z Gnawijem posnel skladbo A3cha Chab (naslov v grobem prevodu pomeni "naj živi ljudstvo").

Skladbo so na YouTubu objavili konec oktobra, zdaj ima že več kot 15 milijonov ogledov:

"Dva dneva po tem, ko smo skladbo izdali, je Gnawi prejel klic, da so za njim izdali tiralico. Odločil se je, da se ne bo skrival, ampak je ostal doma in o tem povedal tudi novinarjem. Naslednji dan sem izvedel, da so ga aretirali," je povedal Lz3er.

Kritika policije in kralja

Gnawi, nekdanji vojak, čigar pravo ime je Mohamed Mounir, naj bi danes stopil pred sodnika zaradi skladbe, v kateri z glasbenima kolegoma med drugim žalijo maroško policijo - to je prekršek, zaradi katerega bi mu lahko prisodili do dve leti zaporne kazni.

V skladbi se dotaknejo tudi vse širše vrzeli med bogatimi in revnimi v Maroku, omenjajo Maročane, ki so umrli, ko so poskušali prebegniti v Evropo, najbolj sporno pa je dejstvo, da skladba neposredno kritizira maroškega kralja Mohammeda VI., kar je strogo prepovedano.