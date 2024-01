Po kratki bolezni umrla legendarna igralka in pevka

Po kratki bolezni je v torek umrla legendarna ameriška igralka in pevka, zvezdnica Broadwaya Chita Rivera. Stara je bila 91 let, poroča revija Variety.

Novico o igralkini smrti je potrdil njen prijatelj in publicist. "Lisa Mordente, hči Chite Rivere, z veliko žalostjo oznanja smrt svoje ljubljene matere, ki je po kratki bolezni umrla mirno v New Yorku," je pisalo v sporočilu.

Prejela nagrado tony za življenjsko delo

V svoji dolgoletni karieri je prejela dve nagradi tony za odličnost v gledališču Broadway in osem nominacij. Leta 2018 je prejela še nagrado tony za življenjsko delo. Zaslovela je z vlogo Anite v originalni produkciji muzikala Zgodba z zahodne strani (West Side Story). V glavnih vlogah je zaigrala tudi v muzikalih Kiss of the Spider Woman, Bye Bye Birdie in Chicago.

Chita Rivera je nase gledala kot na zborovsko plesalko, ki je doživela vse. "Mislim, da se lahko spopadem s čimerkoli," je povedala pred leti.

Leta 2009 ji je takratni ameriški predsednik Barack Obama podelil predsedniško medaljo svobode, najvišje civilno priznanje v ZDA. Foto: Guliverimage

