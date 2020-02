18-letna Billie Eilish, ki je na letošnjih Grammyjih pometla s konkurenco, je v noči s četrtka na petek v svet (oziroma na splet) poslala pesem No Time To Die, naslovno pesem novega filma o Jamesu Bondu.

No Time To Die je nedvomno bondovska skladba, obenem pa se Eilish ni odrekla svojemu podpisnemu zvoku. S to skladbo je postala najmlajša med glasbeniki, ki so napisali in posneli naslovno skladbo za katerega od filmov iz bondovske franšize.

Z bratom Finneasom je nastopila tudi na letošnjih Oskarjih. Foto: Getty Images

Najstniška popsenzacija, ki v zadnjem letu niza uspeh za uspehom, je pesem napisala z bratom Finneasom O'Connellom, s katerim glasbeno sodeluje tudi sicer, pri aranžmajih sta sodelovala skladatelj Hans Zimmer in orkestrator Matt Dukley, svoj zvok pa je prispeval tudi Johnny Marr, kitarist skupine The Smiths.

