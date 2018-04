Najvplivnejši slovenski underground bend predstavlja novo ploščo

Savske legende Demolition Group , ki vztrajajo na robu alterja in undergrounda, za 9. maj napovedujejo veliko predstavitev novega albuma Pojdiva tja v Katedrali CUK Kino Šiška. Album skupaj s Planetom starcev (2011) in Zlaganim soncem (2015) tvori trilogijo in predstavlja poziv posamezniku k iskanju drugačnega sveta, čeprav ne nujno boljšega.

Vsebino omogoča Kino Šiška

Veterani slovenske rock scene, ki napovedujejo veliki koncert z eksplozivnim nabojem, so še bolj udarni in samosvoji. Jasni in glasni, z občutljivim in kritičnim odnosom do aktualnega dogajanja ter čedalje večje atomizacije družbe. Novi album Pojdiva tja sicer nima tako neposrednega in aktivističnega naboja, kot sta ga imela predhodna Planet starcev in Zlagano sonce, še vedno pa skozi glasbo, besedila in pojavnost ohranja kritičen odnos do dogajanja okrog nas.

Z več kot 30 leti ustvarjanja so Demolition Group ena najbolj trdoživih in avtentičnih skupin pri nas, njihova glasba pa je samosvoj in energičen spoj ritma, kitarskih rifov in arhaičnega vokala, ki se prepleta z zvokom saksofona, v zadnjem obdobju pa tudi elektronike.

KDAJ: V sredo, 9. 5. 2018, ob 21. uri KJE: Kino Šiška, Katedrala KDO: Demolition Group ORGANIZACIJA: Kino Šiška VSTOPNICE

Ohranili so ustvarjalni naboj

Kljub mnogo dilemam in spremembam je skupina skozi leta ohranila ustvarjalni naboj in družbenokritično noto. Tudi z novim albumom pronicljivih besedil s socialno tematiko ostajajo neusmiljeni opazovalci in kritiki stanja v družbi. Uporniški v svetu prilagajanja, ki jih obdaja, so se z novim albumom odpravili v iskanje drugačnega, iskrenega sveta ali kot pravijo sami: "Pojdiva tja je hrepenenje po odhodu na pot, v iskanje sveta, ki bo drugačen. Kdo ve, kam, in kdo ve, kje je ta svet. Eno pa je gotovo. To bo svet, v katerem govoriti glasno ne pomeni kričati, ampak poslušati."

Novi album bodo predstavili v prenovljeni zasedbi: Aleš Suša na saksofonu, Petar Stojanović na kitari, brata Tomi in Ivan Gregel na basu in bobnih, pevec Goran Šalamon in Matjaž Pegam, ki skrbi za zvok in produkcijo.

Kot pravijo Demolition Group: "Gola resnica in gola dejstva so pregroba, odsotnost čustev pa pretežka in odbojna. Kar nas ne zadene osebno, ne seže globoko. Kar nas ne zaboli, ni težko spregledati.

Pojdiva tja je podoba sveta, v katerem vsakdo zahteva odstranitev vseh meja svoje individualnosti in ga je hkrati nenehno groza ostati sam.

Pojdiva tja je glas tesnobe in strahu pred izločenostjo. Izločenostjo iz kroga ljubezni, iz zavetja skupnosti, varne predvidljivosti.

Pojdiva tja glasno sprašuje, ali smo res lahko vedno in vsi zmagovalci v večni tekmi vseh proti vsem.

Pojdiva tja je hrepenenje po odhodu na pot, v iskanje sveta, ki bo drugačen. Kdo ve, kam, in kdo ve, kje je ta svet. Eno pa je gotovo. To bo svet, v katerem govoriti glasno ne pomeni kričati, ampak poslušati.”

Oglejte si utrip iz njihovega nastopa v Kinu Šiška leta 2015.

Zasedba Demolition Group je bila ustanovljena leta 1985 kot frakcija, širitev in nadaljevanje dela njihove praskupine Gast’r’bajtrs. Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so preživeli v nenehnem eksperimentiranju znotraj obstoječih in neobstoječih glasbenih zvrsti, leta 1987 pa so s samosvojo različico electro-jazza podpisali diskografsko pogodbo s tedaj najmočnejšo italijansko neodvisno založbo Cruisin’hiara, zanjo izdali dve plošči ter imeli številne koncerte predvsem po Osrednji Evropi (Španija, Nemčija, Avstrija, Italija, Madžarska in seveda Jugoslavija), kar je do takrat uspevalo samo še dvema drugima domačima skupinama, Laibach in Borghesia.

Izdali so 14 albumov in jih kronali s številnimi nominacijami in nagradami, nazadnje pa so predstavili predhodnika novega albuma, Planet starcev (2011) in Zlagano sonce (2015), enega najboljših albumov tistega leta po izboru kritikov.

Niz koncertov v Kinu Šiška Ob dnevu zmage, s katerim Evropa 9. maja praznuje konec druge svetovne vojne, v Kinu Šiška napovedujejo niz petih koncertov v petih dnevih. Poleg Demolition Group bo mogoče slišati različne glasbene izraze, od najpristnejšega rocka prek legendarnih zvokov psihedeličnega izročila Franka Zappe do afriškega afrobeata v izvedbi enega izmed svetovno najbolj razvpitih afriških glasbenikov - Femija Kutija.

Preberite tudi:

Afriški ritmi bodo zatresli Slovenijo

V Ljubljano prihajajo edini originalni nasledniki legendarnega Franka Zappe