V Ljubljano prihajajo edini originalni nasledniki legendarnega Franka Zappe

THE GRANDMOTHERS OF INVENTION BODO NASTOPILI MAJA V KINU ŠIŠKA

Le kdo ga ne pozna? Franka Zappe namreč, ameriškega skladatelja, glasbenega producenta, režiserja, predvsem pa kitarista, ki velja za enega najboljših glasbenikov vseh časov. Leta 1970 je ustanovil zasedbo Mothers Of Invention, bend, s katerim je vrsto let nastopal po vsem svetu in s katerim je za sabo pustil nenadomestljivo sled. Njegovo zapuščino danes preigravajo The GrandMothers of Invention, ki jih bomo lahko letos maja v živo poslušali tudi v Sloveniji .

Zappa je bil glasbeni genij brez primere, vrhunski komponist, kitarist in satirik, ki ga je kar razganjalo od spontanih idej.

Zappa, izjemno ploden umetnik in ljubljenec kritikov, še danes velja za enega najizvirnejših kitaristov in skladateljev vseh časov. Temu pritrjujejo tako status, ki ga še danes uživa med glasbenimi nostalgiki, pa tudi številne nagrade ter najprestižnejše glasbene lestvice.

Čeprav je od smrti Franka Zappe minilo že skoraj 15 let, je vpliv njegove glasbe na prihajajoče rodove vse večji. Zappa je bil glasbeni genij brez primere, vrhunski komponist, kitarist in satirik, ki ga je kar razganjalo od spontanih idej. Nedvomno je Zappa močno vplival na razvoj rocka.

Njegova besedila so predvsem družbenokritična in satirična v vrhunskem pomenu besede, kritiziral pa je vsa področja družbenega življenja, še posebej pa svoje rodne ZDA. Ste na primer vedeli, da je bil njegov vzornik klasični skladatelj Edgar Varese, čigar moto je bil: Moderni komponist se upira smrti!

Zvesti privrženci po vsem svetu

Zappa je imel v svoji karieri po svetu številne izjemno zveste privržence, še posebej v ZDA, VB, Italiji, Nemčiji in skandinavskih državah. Njegovi zgodnji albumi so pomembno vplivali na številne skupine. Tisti njegovi albumi, ki so bili pri glasbenih kritikih dobro sprejeti, pa so mu prinesli tudi opazen komercialen uspeh, zlasti konec 70. ter v začetku 80. s hit singli Don't Eat The Yellow Snow, Dancin' Fool, Booby Brown Goes Down ter Valley Girl. Zappa, sodeč predvsem po njegovih številnih jedkih komentarjih o glasbeni industriji, ni nikoli dal kaj dosti na komercialni uspeh in potrditev.

Na lestvici najboljših glasbenikov vseh časov

V svoji več kot 30-letni karieri se je dokazal kot ploden in izstopajoč glasbenik, skladatelj in vodja banda. Njegov opus zajema veliko glasbenih zvrsti, saj je igral in pisal glasbo za rock bande, jazzovske zasedbe, sintetizatorje, simfonične orkestre ter ustvarjal konkretno glasbo. Poleg tega je ustvarjal še kratke filme, glasbene videe in naslovnice za albume.

Sam je sproduciral skoraj vse izmed svojih šestdesetih albumov, ki jih je izdal skupaj z Mothers of Invention ali kot solo glasbenik. Večkrat je bil nominiran za grammyja, leta 1988 pa ga je prejel za najboljši rock instrumentalni nastop na albumu Jazz From Hell.

Po smrti so ga leta 1995 sprejeli v Rock and Roll hišo slavnih ter mu čez dve leti podelili grammyja za življenjsko delo. Leta 2005 ga je revija Rolling Stone uvrstila na 71. mesto na lestvici stotih najboljših glasbenikov vseh časov.

KOT ZANIMIVOST: O tem, kakšen vpliv je imel svoj čas Frank Zappa (ima ga sicer še danes), zgovorno priča podatek, da so po njem poimenovali celo živalske vrste, med drugim meduzo Phialella zappai in pajka Pachygnatha zappa.

Frank Zappa pa ima tudi svoj kip. Zagotovo vas bo presenetila njegova lokacija. Leta 1995 so na pobudo skupine intelektualcev postavili kip glave Franka Zappe pred belgijskim veleposlaništvom v Vilni. Zappa ni bil Litovec, niti Belgijec, nekaj časa pa je bil svetovalec vlade Vaclava Havla in pozneje neuradni kulturni ataše Češke republike, a njegov kip v Vilni naj bi bil predvsem rezultat prizadevanj njegovih oboževalcev, ki so sodelovali pri osamosvojitvi Litve od Sovjetske zveze leta 1990. Leta 2008 so repliko bronaste Zappove glave ponudili tudi oblastem Baltimora, Zappovega rojstnega kraja.

Ko je zasedba The GrandMothers of Invention pred leti prvič obiskala Kino Šiška, je dokazala, da več kot verno nadaljuje Zappovo izročilo zabavljaške satire, virtuozne improvizacije in svobodomiselnih zvočnih eksperimentov.

Visoko postavljena letvica

Zappa je kriterije umetniške kvalitete in glasbene kvalitete resnično postavil visoko, a zdi se, da so "stare mame" - The GrandMothers of Invention - dosledni nasledniki, če to besedo sploh lahko uporabimo v kontekstu s Frankom Zappo, ki je bil neponovljiv in edinstven na svoj način.

To so dokazali tudi pred štirimi leti v Sloveniji. The GrandMothers of Invention, ki maestrovo glasbo dosledno izvajajo že od leta 2003, se v Ljubljano, natančneje v Kino Šiška, vračajo po navdušujočem prvem obisku leta 2014. Na njihovi poslovilni turneji jih boste lahko še zadnjič izkusili v živo.

Ob 15. obletnici delovanja bodo Kino Šiška obiskali v postavi dolgoletnih članov The Mothers of Invention, Bunka Gardnerja, Dona Prestona in Eda Manna, ter pozneje pridruženega Christopherja Garcie, pri repertoarju pa lahko spet računamo na dolg spisek eklektičnih klasik in zvrhano mero posrečenih opazk. Čeprav Franka Zappe in The Mothers of Invention ni več, sta njihova glasba in duh v "starih mamah" še kako živa.

KDAJ: V nedeljo, 6. 5. 2018, ob 20. uri KJE: Kino Šiška, Katedrala KDO: The Grandmothers of invention ORGANIZACIJA: Kino Šiška VSTOPNICE

Klasike Franka Zappe

GrandMothers na turnejah po vsem svetu ohranjajo pri življenju glasbo Franka Zappe, od njegovih 60. do banda Mothers of Invention iz poznih 70. GrandMothers of Invention so edini učenci Franka Zappe/banda Mothers of Invention, ki maestrovo glasbo dosledno izvajajo že od leta 2003.

V njihovem repertoarju je dolg seznam klasik Franka Zappe in banda Mothers of Invention, tako albumov kot filmske in druge glasbe – od Freak Out, Absolutely Free, We’re Only In It For The Money, Uncle Meat in Burnt Weeny Sandwich do Weasels Ripped My Flesh, Apostrophe, The Grand Wazoo, Overnite Sensation, Roxy & Elsewhere, Bongo Fury in One Size Fits All.

Zasedba nastala leta 2002 Band GrandMothers je nastala, ko so Napoleona Murphyja Brocka, Roya Estrado, Bunka Gardnerja in Dona Prestona, štiri legendarne nekdanje člane Zappove zasedbe The Mothers of Invention, iz dvorane Gewendhaus v Leipzigu povabili, naj nastopijo z glasbo Franka Zappe. Takrat so se cenjeni učenci banda Mothers of Invention čisto prvič združili, da bi vadili in izvajali klasike Franka Zappe.

Še vedno znajo zažigati na odru

The GrandMothers of Invention so 27. marca 2003 po šestih mesecih intenzivnih vaj končno zavzeli oder pred izključno stoječim občinstvom v Leipzigu. Evropski Warner Classics je koncert dokumentiral, posnel in izdal, od tedaj pa ga evropske televizije kar naprej predvajajo in ponavljajo.

Od tedaj so zaradi gromozanskega povpraševanja odigrali več kot 400 koncertov v Ameriki, Kanadi in Evropi (med drugim v Angliji, Avstriji, Belgiji, Bosni, na Češkem, Danskem, Hrvaškem, v Franciji, Italiji, Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem, Norveškem, Slovaškem, Švedskem, v Sloveniji, Švici in Walesu). In z vsakim nastopom so neizpodbitno dokazali, da še vedno znajo zažigati na odru.

Seznam nastopov je dolg

Seznam nastopov v klubih, koncertnih dvoranah in na festivalih, na katerih je nastopala zasedba, je dolg. Med drugim so bili glavne zvezde na jazz festivalu v Frankfurtu, festivalu Zappanalle, folk festivalu v Vancouvru, klasike Franka Zappe so v Bergnu igrali s tamkajšnjim filharmoničnim orkestrom, ko so njegovo orkestralno glasbo izvajali pot taktirko Kristana Jarvija, na blues festu v Ottawi, folk festu v Winnipegu, jazz festivalih v Sarajevu, Winnipegu, Vancouvru, Syracusah, poleg tega pa so Zappove klasike na jazz festivalu v Trondheimu izvajali z godalnim orkestrom Trondheimsolistene.

Le kdo bi torej lahko bil bolj izviren od banda Mothers of Invention Franka Zappe? Verjetno nihče, a Grandmothers of Invention se mu gotovo zelo približajo … Zasedba namreč živi, diha in prav res reinkarnira Zappove eklektične in zapletene notne zapise, pri tem pa ji uspe več kot le kar naprej preigravati iste in iste note.

Nič drugače ne bo na njihovem nastopu v Ljubljani. Se vidimo?