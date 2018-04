Afriški ritmi bodo zatresli Slovenijo

Femi Kuti se bo predstavil s februarja izdanim albumom One People One World.

Če kdo lahko trdi, da ima afrobeat v krvi in genih, je to prav gotovo Femi Kuti, prvi sin Fele Anikulapoja Kutija, revolucionarnega utemeljitelja afrobeata – mešanice zahodnoafriških zvrsti, kot sta jùjú in highlife, z zahodnjaškim jazzom, funkom ter soulom.

Prvi sin afrobeata se v Ljubljano vrača s februarja izdanim albumom One People One World. S seboj prinaša pozitivno koncertno silo, ki utrjuje žlahtno afrobeat tradicijo, zvok hkrati modernizira in prepleta z reggae, soul ter hiphop elementi, družbeni angažma pa navdaja z zrelim optimizmom.

Femi Kuti velja za enega izmed svetovno najbolj razvpitih afriških glasbenikov in političnih aktivistov.

Proti vojni in za svetovni mir

Nigeriski glasbenik Femi Kuti s pesmijo One People One World protestira proti vojni in spodbuja svetovni mir. Naslovna skladba albuma je optimistična lirična zgodba, ki spodbuja družbene spremembe in na preprost način vliva upanje mlajši generaciji.

One People One World je sicer že deseti Femijev album z njegovo dolgoletno zasedbo The Positive Force. Od prejšnjega, za grammyja nominiranega albuma No Place for My Dream je minilo že pet let, v vmesnem času pa je Femiju ob neumornem koncertiranju in delovanju kot ambasador organizacije Amnesty International uspelo postaviti še Guinnessov rekord v neprekinjenem držanju enega tona na saksofonu – neverjetnih 51 minut in 35 sekund.

Ritmi afrobeata v Ljubljana

Afrobeat je vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja gonilo generacij glasbenikov v Afriki in po svetu, ki vedno znova obnavljajo neumorni ritem in vodilo Fele Kutija, da je glasba lahko tudi orožje v boju za pravico in svobodo.

Novi album Femija Kutija je še vedno jasno političen, vendar se tokrat prvič pojavijo tudi ljubezenske pesmi in slavljenje skupne človečnosti. "Da, glasba je bolj spodbudna, bolj optimistična," pravi Femi, "sem oče, ljubim svoje otroke in hočem mladi generaciji dati sporočilo upanja. Vsem težavam navkljub lahko ustvarjamo veličino v svojih življenjih".

Okronan za kralja svetovne glasbe

Nigerijskega glasbenika Femija Kutija je na primer revija Songlines leta 2011 imenovala za najboljšega izvajalca svetovne glasbe.

Priznanje si je zaslužil zaradi dinamičnih pesmi, s katerimi poziva proti korupciji in zatiranju v Afriki, so obrazložili svojo odločitev. Pri reviji so zapisali še, da se je Kuti z albumom Africa for Africa dokončno osvobodil sence svojega očeta, legendarnega Fele Kutija.

"S pesmimi, kot so Politics in Africa, Can't Buy Me in Bad Government, sporoča svetu, da prezira pokvarjene politike v njegovi domovini Nigeriji in drugih afriških državah, kar je danes, ko spremljamo pretresljive dogodke v Severni Afriki in na Slonokoščeni obali, še kako aktualna tema," pišejo.

V Šiški se bo Femi Kuti predstavil z novejšim repertoarjem z bolj ljubezenskimi sporočili, ki pa še vedno nosijo družbeno in politično sporočilo.

