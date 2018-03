Menjava na prvem mestu najbolj poslušanega radia v Sloveniji

Ekipa Aktuala je ponosna na svoj dosežek. Foto: Radio Aktual

Radio Aktual prvega mesta med najbolj poslušanimi radijskimi postajami v Sloveniji ni dosegel prvič, ima pa tokrat največjo razliko pred zasledovalci.

Obrazi oziroma glasovi Aktuala so Jure Ličen, Anita Gošte, Tanja Seme, Mojca Gornik in Klemen Bunderla, ki je hkrati tudi voditelj nove oddaje na Planet TV, Nova zvezda Slovenije. Ob uspehu svoje postaje je povedal:

"Hvaležen in vesel sem, da se ta neverjetna energija, ki jo gojimo, čuti in deli med najboljše, kar imamo, Aktualovce. Bi rekel, da je naša služba en lep dopust, ampak me skrbi za plačo, hehe. Hvala, ker smo zaradi vas to, kar smo - prvi. Za nas ste vi številka ena že od začetka."

Klemen bo voditelj novega šova Nova zvezda Slovenije. Foto: Planet TV

Koga vse je za seboj pustil Aktual:

Preberite še: