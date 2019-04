Lenny Kravitz v Stožicah upravičil svoj sloves #foto

V ljubljanskih Stožicah se je sinoči drugič v karieri ustavil Lenny Kravitz. Upravičil je sloves glasbenika, veščega različnih žanrov, in polno dvorano povzdignil do plesa ob uspešnicah in nekaterih novih pesmih.

Lenny Kravitz je v Sloveniji začel evropski del koncerne turneje Raise Vibration, poimenovane po lani izdanem 11. studijskem albumu.

Koncert v Stožicaj je začel z intimno skladbo Here to Love z nove plošče, v kateri ob klavirski spremljavi prepeva o enosti ljudi, eni človeški rasi, združevanju, o tem, da smo tu zavoljo ljubezni. Že z naslednjim novim komadom We Can Get It All Together pa je pokazal, da je ozvočenje pripravljeno tudi za kakšno večjo dvorano.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Občinstvo povzdignil z American Woman

Nato je v dveh urah brez premora skupaj s spremljevalnimi glasbeniki predstavil še nekaj novih skladb, denimo Low - v slogu Michaela Jacksona - in Who Really Are The Monsters, s katero v maniri industrial rocka širi željo po miru in dialogu.

Vibracijo med občinstvom je prvič dvignil s pesmijo American Woman, ki jo je raztegnil do reggae ritmov in v zvoke pihalne sekcije vpletel verz Boba Marleyja Get up, stand up, stand up for your rights. Poslušalcem je izrekel dobrodošlico in povedal, da je tu zato, da pozove ljudi k spremembam.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Poleg že omenjene Who Really Are The Monsters se je politike dotaknil tudi s slavno Mr. Cab Driver, v kateri opisuje rasno segregacijo, in z zaključno Are You Gonna Go My Way, ki ji je dodal misel, da je "čas za revolucijo". Vmes pa je izvedel še vrsto uspešnic, kot so Dig In, Stand By My Woman, Fly Away in It Ain't Over Til It's Over.

V dodatku se je vrnil k mirnejšim tonom s skladbama Stillness Of Heart in Again ter koncert zaokrožil s ponovnim pozivom k ljubezni, podpori, ustvarjanju in vrnitvi k naravi.

Ameriškega zvezdnika, ki se je v Ljubljano vrnil po letu 2004, ko ga je bilo mogoče slišati na bežigrajskem stadionu, je s polurnim nastopom napovedala domača rock skupina Seven Days in May.