80 let babice rock'n'rolla: kariero Tine Turner zaznamovali vzponi in padci #video

Babica rock'n'rolla Tina Turner danes praznuje častitljivih 80 let. Legendarna ameriška pevka je v svoji pol stoletja trajajoči glasbeni karieri prodala več kot 200 milijonov plošč in prejela 12 grammyjev. Z rekordno prodajo vstopnic za svoje koncerte se je zapisala tudi v Guinessovo knjigo rekordov. Turnerjeva, ki velja za eno od najbolje prodajanih glasbenic vseh časov, že več let živi v Švici, že 33 let pa je srečno poročena z Nemcem Erwinom Bachom.

Prepoznavna bujna pričeska, mini krila, ki so razkrivala izklesane noge, in edinstven glas. Tina Turner po zaslugi svojih energičnih nastopov in nepozabnih hitov velja za eno največjih glasbenih ikon, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Mama je hčerke zapustila pri enajstih letih

Turnerjeva se je rodila kot Anna Mae Bullock v ameriški zvezni državi Tennessee. Družina je bila revna, oče je pretepal mamo, ki je Tino in njeni sestri zapustila pri enajstih letih. "Kljub temu smo bili vedno zelo čisti, imeli smo streho nad glavo in primerna oblačila. Jaz sem imela tudi sanje, ki so se potem uresničile," se otroških dni spominja Turnerjeva.

Turnerjeva že več let živi v Švici, že 33 let pa je srečno poročena z Nemcem Erwinom Bachom. Foto: Reuters

Pri 17 letih je v nočnem klubu spoznala Ikea Turnerja. Kmalu za tem, ko ga je navdušila s svojim glasom, jo je preimenoval v Tino Turner in postala sta najslavnejši glasbeni par s konca 60. let. Tina je izstopala s svojim globokim, skoraj moškim glasom in energičnim plesom. "Spomnim se, da je Little Richard (ameriški glasbenik, op. a.) rekel: 'Tina pleše! Težko tekmujemo z njo.' Zmeraj sem se vrtela, vedno sem plesala na odru," pripoveduje legendarna glasbenica.

Ike jo je pretepal in zlorabljal, a se je spet postavila na noge

A slava in denar sta prišla z visoko ceno. Če je na odru živela svoje sanje, je za štirimi stenami doživljala pravo nočno moro. Ike Turner, s katerim sta se leta 1960 poročila, jo je brutalno pretepal in posiljeval. "Bil je krut, ker je bil odvisen od mene, to pa mu ni bilo všeč. Nisem hotela začeti prepira, ker je ta vedno vodil v črno oko, zlomljen nos, prebito ustnico ali zlomljeno rebro," se spominja pevka.

Tina Turner je polnila arene po vsem svetu. Po desetih samostojnih albumih in enajstih turnejah se je leta 2008 med zadnjo turnejo poslovila od svojih oboževalcev. Foto: Reuters

15 let kasneje se mu je končno uprla in pristala na ulici z zgolj 36 centi. S pomočjo prijateljev se je pobrala in začela samostojno kariero. Po dveh poraznih albumih so se rodili eni od največjih hitov na svetu, kot so Private Dancer, What's Love Got To Do With It, The Best in Proud Mary.

Po desetih albumih in enajstih karierah se je poslovila od oboževalcev

Tina Turner je polnila arene po vsem svetu. Po desetih samostojnih albumih in enajstih turnejah se je leta 2008 med zadnjo turnejo poslovila od svojih oboževalcev: "Globoko sem vdihnila in si rekla: 'Konec je.' Res sem čutila, da je konec. In vesela sem, da je tako." V času po koncu njene kariere jo je zadela kap, preživela je raka na črevesju in samomor svojega sina. Zdaj s 16 let mlajšim možem Erwinom Bachom živi umirjeno življenje v Švici, so še poročali na Planetu.