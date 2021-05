Kaj Ani Soklič napovedujejo pretekle slovenske predstavnice na Evroviziji?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred prvim evrovizijskim polfinalnim večerom, na katerem bo kot predstavnica Slovenije nastopila Ana Soklič, smo preverili, kakšen rezultat ji napovedujejo glasbenice, ki so Slovenijo na Evroviziji predstavljale v preteklih letih, in kaj ji na tekmovanju želijo.

Zala Kralj, ki je s svojim partnerjem Gašperjem Šantlom leta 2019 nastopila v Tel Avivu, je bila zadnja slovenska glasbenica, ki je na evrovizijskem odru zastopala Slovenijo. Tekmovanje za Pesem Evrovizije je bilo namreč naslednje leto odpovedano zaradi pandemije koronavirusa.

"Presunila nas bo s svojim čudovitim močnim vokalom"

"Ani napovedujem, da bo v Rotterdamu ustvarila kup spominov, h katerim se bo lahko v naslednjih letih vračala," pravi Zala, ki zdaj z Gašperjem ustvarja in nastopa pod umetniškim imenom zalagasper.

Zala Kralj in Gašper Šantl sta na Evroviziji nastopila leta 2019. Foto: Reuters

"Prepričana sem, da ji bo ogromen oder prej ko slej postal domač in da nas bo presunila s svojim čudovitim močnim vokalom," je še dodala mlada pevka, ki je pred kratkim izdala novo pesem xoxo.

"Slovenci smo v zadnjih letih pokazali, da znamo pripraviti tudi kaj finega"

Lea Sirk je leta 2018 na evrovizijskem odru v Lizboni zapela pesem Hvala, ne!, s katero je osvojila 22. mesto. "Na Evroviziji je težko karkoli napovedati, sploh če zastopaš barve majhne države. Vseeno pa mislim, da smo v zadnjih letih Slovenci pokazali, da znamo pripraviti tudi kaj finega," je povedala pevka, ki napoveduje, da tudi letos ne bo drugače.

Lea Sirk je Slovenijo predstavljala v Lizboni. Foto: Reuters

"Ana bo s svojim glasom nedvomno napolnila dvorano in previbrirala vsa žirantska ušesa. Pri publiki pa lahko samo upamo, da bo učinek podoben," je še povedala Lea, ki je nedavno izdala novo pesem z naslovom Shame.

"Ima glas, ki ga ne gre prezreti"

Maja Keuc, znana pod umetniškim imenom Amaya, je Slovenijo na Evroviziji predstavljala leta 2011. Na odru v Düsseldorfu je zapela angleško pesem No one, s katero se je uvrstila na 13. mesto.

"Vse, kar vem, je to, da ima Ana glas, ki ga ne gre prezreti, in skladbo, ki je po mojem mnenju zelo kakovostna. Vsi vemo, da uvrstitev žal ni odvisna samo od tega, ampak od skupka več stvari," je dejala Amaya, ki se je po več letih bivanja na Švedskem ob prvem valu epidemije koronavirusa vrnila v Slovenijo.

Maja Keuc je na evrovizijskem odru zapela pesem No one. Foto: Reuters

"Iskreno, Evrovizija se mi zdi malce kot loterija in tudi spremljam je ne več tako vneto," je priznala pevka in dodala, da si celotno prireditev vseeno rada pogleda s prijatelji. "Ani iz srca želim čim boljšo uvrstitev in da ji ta izkušnja ostane v spominu kot ena izmed najlepših," je še iskreno povedala Amaya.

