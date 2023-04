Joker Out presenetili in zapeli z legendarnim glasbenikom #video

Člani skupine Joker Out (od leve proti desni): Jure Maček, Jan Peteh, Bojan Cvjetićanin, Nace Jordan in Kris Guštin

Člani skupine Joker Out (od leve proti desni): Jure Maček, Jan Peteh, Bojan Cvjetićanin, Nace Jordan in Kris Guštin Foto: Gaja Hanuna

Skupina Joker Out, ki bo Slovenijo letos zastopala na Evroviziji, je izdala duet z legendarnim britanskim glasbenikom Elvisom Costellom. Gre za angleško različico njihove pesmi Novi val, ki so jo sicer izdali v času gozdnih požarov na Krasu.

Člani skupine Joker Out so pred odhodom v Liverpool za oboževalce pripravili posebno presenečenje – duet pesmi Novi val z Elvisom Costellom. "Kako je do tega prišlo? Elvis je našo glasbo poslušal že pred leti, ko smo mu pokazali drugi album, pa mu je bil zelo všeč Novi val. Pesem je najprej prevedel v angleščino, zatem pa je sledilo sodelovanje. Videospot bo sestavljen iz njegovega dela, ki ga je posnel v New Yorku, in našega dela, ki smo ga posneli v Liverpoolu. Lepa zgodba. Samo spoznati ga še moramo v živo," je o sodelovanju z britanskim glasbenikom povedal bobnar Jure Maček.

Sodelovanje z njimi je predlagal Costello

Kot so pojasnili, je legendarni britanski glasbenik leta 2019 poslušal njihovo pesem Gola, ki mu je bila zelo všeč in jo je pohvalil. Ob izidu pesmi Novi val je predlagal, da sam napiše besedilo v angleščini. "Pesem Novi val je nastala v času gozdnih požarov na Krasu. Zdelo se je, kot da nas bombardirajo le s slabimi novicami in negativno energijo. Besedilo pesmi nas kliče, da se ozremo na svet, v katerem živimo, in ga začnemo ceniti v polni meri, saj se zdi, da ga vsak dan bolj in bolj uničujemo. Je poziv vsem, ki čutijo, da pripadajo generaciji, ki bo začela delati pozitivne spremembe," so člani skupine Joker Out pojasnili besedilo izvirne pesmi.

Po prevodu pesmi v angleščino se je Costello odločil, da bi jo z Bojanom zapela v duetu. "Njegovo besedilo nam je bilo takoj všeč. Svoj del je posnel v New Yorku s producentom Sebastianom Krysom, nagrajenim z grammyjem, mi pa smo pesem dokončali v Ljubljani," so dodali člani skupine.

Posebnost videospota, ki so ga posneli na dveh koncih sveta, je v premetenem triku, s katerim so se z Elvisom "sprehodili" po ulicah njegovega domačega Liverpoola, čeprav se v živo še niso spoznali.

Med njegovimi največjimi hiti so pesmi Pump It Up, Oliver's Army, Veronica in She, ki jo je zapel za film Notting Hill, v katerem sta zaigrala ameriška igralca Julia Roberts in Hugh Grant.



Elvisa Costella je revija Rolling Stone uvrstila na seznam stotih največjih izvajalcev vseh časov. Foto: Guliverimage Elvis Costello je britanski glasbenik in producent, ki je v svoji karieri osvojil številne nagrade. V letih 1999 in 2020 je osvojil grammyja, dvakrat je bil nominiran za nagrado brit, leta 2004 pa ga je revija Rolling Stone uvrstila na 80. mesto stotih največjih izvajalcev vseh časov.Med njegovimi največjimi hiti so pesmi Pump It Up, Oliver's Army, Veronica in She, ki jo je zapel za film Notting Hill, v katerem sta zaigrala ameriška igralcain

