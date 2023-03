Halid Bešlić: V Ljubljani bom slavil dvakrat #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je v Ljubljani že nastopal, pa bo legendarni bosanski pevec aprila prvič stopil na oder dvorane Stožice. Tam bo proslavil 70 let življenja in 20 let svoje velike uspešnice Prvi poljubac.

Halid Bešlić bo 22. aprila prvič nastopil v ljubljanski Areni Stožice, ob tem pa je povedal, da obljublja nepozaben koncert. "Nastopal sem že po vsej Sloveniji – v Hali Tivoli, na Gospodarskem razstavišču, tudi v Mariboru … toda v Stožice prihajam premierno. Aprila bom prvič stal in pel na odru ljubljanske arene," je ponosno povedal Halid Bešlić, ki se veseli, da bo spet nastopal v Sloveniji.

Kot je napovedal, pripravlja dvourno zabavo z nekaj gosti, a brez filozofije. "Pridi, pokloni se in začni. In gremo do konca, pesem za pesmijo," je povedal.

Letos njegova pesem Prvi poljubac praznuje jubilej

"Aprila bom v Ljubljani na koncertu slavil kar dvakrat – najprej svojih 70 let življenja, hkrati pa okroglih 20 let, odkar sem napisal pesem Prvi poljubac. Prepričan sem, da kdor bo prišel na koncert, zna to pesem na pamet. V veselje mi je, da jo bom lahko zapel skupaj z vsemi oboževalci," je povedal Halid.