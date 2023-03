Glasni Mariborčani za istim šankom kot Mi2, Hamo in Rudi Bučar #video

"To je 'hangover' komad, slavospev prijateljstvu in vsem družbam, v katerih smo odraščali," so mariborski skejtpankerji Alo!Stari opisali svojo novo skladbo Preživeli smo še eno noč. V njej so pokazali nekoliko drugačen obraz, saj je precej mirnejša, kot smo jih bili od njih vajeni. "Srca se pač lažje izpovedo po prekrokani noči," so pojasnili.

Zanimivo zgodbo ima tudi videospot, ki so ga posneli. Pozorno poglejte in preverite:

Ste opazili? Alo!Stari so videospot za Preživeli smo še eno noč posneli za istim šankom, za katerim so Mi2 prepevali pesmi Čista jeba in Čavun, Hamo in Rudi Bučar pa Dolgo nisva pila. Še več, Tone Kregar in Jernej Dirnberk iz Mi2 ter Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar so se Mariborčanom v njihovem videospotu tudi pridružili.

Alo!Stari, kolega iz Mi2, Hamo in Rudi Bučar na snemanju videospota za Preživeli smo še eno noč. Foto: arhiv skupine

Skupino Alo!Stari sestavljajo frontman Tine Matjašič, kitarista Matic Mlakar in Jernej Metež, baskitarist Matej Kosmačin in bobnar Tomaž Medvar.

Kot pravijo, je njihova zgodba "hkrati tudi zgodba o odraščanju in prijateljstvu; od tistih dni, ko smo se s skejtom v roki prvič srečali in spoznali, da smo za skupaj. Nastala je družba prijateljev, v kateri so takrat še mladeniči sanjali, bluzili, odraščali. Družba, ki je doživela vse: prve padce, prve zlome, prve uspehe, prve mačke; tiste najbolj divje zabave in tiste najbolj bedne dni. Družbo, ki je skupaj preživela najbolj nore vikende, turneje in koncerte, poroke, prihod otrok in hkrati vsa zlomljena srca in druge nevidne rane. Družbo, ki je bila tam, ko je bilo najbolj temno, in tam, ko je bilo najbolje; ki je odraščala in ostala skupaj."

Foto: Luka Hernet

Prav njihovemu in vsem podobnim prijateljstvom so posvetili novo pesem, ob kateri vsem polagajo na srce: "Pokličite frende, pojdite na drink. Preživite skupaj še eno noč!"

