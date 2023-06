Fredi Miler iskreno: Na Koroškem nisem vreden nič, drugje sem pa še vedno kralj #video

Brki, zelen telovnik in košate obrvi so bili dolgo časa prepoznavni znak koroškega glasbenika Fredija Milerja, ki je zaslovel leta 2004 s pesmijo Vedno si sanjala njega. Kljub temu da je njegova kariera kasneje malce potihnila, se Fredi še vedno ukvarja z glasbo. Kot pravi, ga na Koroškem sicer nikoli ne pokličejo, saj zanje ni vreden nič, a ko "gre ven", je pa "še vedno kralj". "Tudi zame marsikateri slovenski zvezdnik ni vreden toliko, kot on misli, da je," je dejal v intervjuju za Siol.net.

Kdo je Fredi Miler?



Foto: Ana Kovač



Spremljali smo ga lahko tudi v resničnostnem šovu Kmetija slavnih, njegov prepoznavni znak pa so bili dolga leta brki, zelen brezrokavnik in košate obrvi, ki pa jih je, kot je pojasnil, zaradi žaljivih opazk opustil.



V življenju mu poleg glasbe največ pomeni družina. Je namreč oče dveh sinov – Sandija in Denisa – ki se tako kot njun oče ukvarjata z glasbo, ima pa tudi štiri vnučke.



Pred leti ste bili eden najbolj prepoznavnih akterjev na slovenski glasbeni sceni. Kasneje je vaša kariera malce potihnila, vsi pa se sprašujemo, kaj počnete danes?

Da je moja kariera potihnila, sem hotel sam. Nekateri te zelo hvalijo, drugi te zmerjajo, in nisem tak človek, da bi to prenesel. Nisem takšen človek, da bi se vsak dan silil pred kamero, tako kot to počnejo nekateri. Je pa res, da sem bil v Sloveniji najvišje, kar je možno, ampak človek tega ne more prenašati dalj časa. Štiri ali pet let sem res garal. Oči sem imel kot nilski konj (smeh, op. p.), sploh nisem bil naspan, imel sem po štiri ali pet koncertov dnevno, tudi na koncerte sem se vozil sam. Imam raje, če imam recimo dva ali tri koncerte na mesec, mi je čisto dovolj, kot da si skoraj prisiljen nastopati. Sem takšna oseba, da ko dobim kakšen nastop, grem z veseljem nanj. Če je tega preveč, se človek utrudi.

Ali še vedno ustvarjate?

Absolutno. Z glasbo se ukvarjam že 41 let. Prej sem bil v ansamblu, imel sem trio (Koroški trio), zdaj pa bo minilo 20 let, odkar mi je res uspelo, leta 2004. Če bom imel denar, bom ob 20. obletnici naredil kakšen koncert.

Spoznali smo vas leta 2004 s skladbo Vedno si sanjala njega, ki je še danes pravi hit in jo pozna skoraj vsak. Kako pogosto jo še zapojete?

Tako je svojo uspešnico zapel za nas:

Na vsakem koncertu jo moram zapeti vsaj dva- ali trikrat, zato sem se malce znašel in naredil štiri verzije. Pesem imam tudi v hrvaščini, tako da verzije ves čas menjam. Si pa vsi želijo originalne verzije. Tako pač je, vsak glasbenik je uspel z enim komadom in tisti je legendaren. Delati moraš, kar hoče narod. Če bi delal po svoje, bi pel povsem druge pesmi.

Kako pogosto imate nastope? Na kakšnih dogodkih nastopate največ?

Normalno, da je število nastopov zdaj malce upadlo. Zafrknila me je tudi bolezen, za kar so bili med drugim krivi tudi nekateri novinarji, saj so nekaj mesecev nazaj napisali, da sem znova doživel infarkt in sem spet bolan. In normalno, da te ljudje ne bodo poklicali, če mislijo, da si bolan. To od novinarjev ni pošteno, saj mi tako, po domače povedano, kradejo denar.

Večinoma nastopam na rojstnih dnevih, porokah, obletnicah in piknikih. Tega ni preveč, ni premalo, ravno toliko, da imam za preživetje.

Da je njegova kariera potihnila, je, kot je povedal, hotel sam. Foto: Ana Kovač

Ali se je vaše življenje po infarktu, ki vas je zadel leta 2018 po koncertu, kako spremenilo?

Ne bi rekel, da se mi je spremenilo. Živim čisto normalno, imam samo tablete. Da bi bil bolje ali slabše, ne vem. Sem takšen, kot sem bil prej. Je pa res, da nisem dolgo okreval. Po petem dnevu sem iz bolnišnice prišel domov, šesti dan pa sem že nastopal. Ne bom rekel, da mi glasba pomeni vse, mi je pa to služba. Je pa res, da jaz nimam ne vem kako visoke cene za nastop, nekateri s tem pretiravajo.

Je glasba vaš edini vir zaslužka?

Ja, služim samo od glasbe. Doma imam svoj studio, do zdaj imam približno 120 komadov. To je velika številka, ampak kaj, ko radijske postaje mojih pesmi ne vrtijo, saj nisem pri koritu. Če bi bil, bi bil vsak moj izdan komad hit. Ker so ti komadi milijonkrat boljši kot moj prvi, Vedno si sanjala njega. Tam so bili stari zvoki, zdaj pa delam z glavo, novimi tehnikami in inštrumenti. Imam pa štiri, pet radijskih postaj, katerim pošljem svoje pesmi in jih, hvala bogu, vrtijo.

Se z glasbo da preživeti?

Da se. Jaz sem skromen, če imam dva nastopa na mesec. Tako imam dovolj za položnice, cigarete in hrano. Res je, da vsak dan ne jem mesa, ker ne morem, ampak živim povsem normalno, kot če bi hodil v službo. Je pa res, da to ni redni denar, zato ne morem dobiti kakšnega posojila. V službo ne morem hoditi, saj sem nesposoben, imam tretjo kategorijo invalidnosti. Problem je tudi v tem, da imam premalo delovnih let, zato ne morem dobiti nič. Tu sem se malo zafrknil, ampak kot je zdaj, je čisto v redu.

"Sem takšna oseba, da ko dobim nastop, grem z veseljem nanj. Če je tega preveč, se pa človek utrudi," je poudaril. Foto: Ana Kovač

Upokojitve torej ne boste dočakali?

Ravno zdaj delam zame zelo dober komad, vezan na penzijo. Pesem govori o današnjih časih, da smo vsi postali siromaki in da, ko gremo v trgovino, tam pustimo več kot polovico penzije.

So brki, obrvi in zeleni telovnik ostali vaš prepoznavni znak? Ga še imate? Kako pogosto ga še oblečete?

Obrvi sem opustil nekje po petih ali šestih letih. Nisem pa imel tako gostih, kot me rišejo, ampak takšne kot Jan Plestenjak. Nisem več prenesel žalitev. Telovnik pa še imam. Nekateri me celo prosijo, naj ga prinesem na nastope. Sicer ga ne nosim, če je želja, pa ga oblečem. Mislim, da ga bom imel do konca mojega življenja, verjetno ga bosta imela tudi sinova, ki sta prav tako glasbenika.

Kot ste omenili, se tudi vaša sinova oba ukvarjata z glasbo. Ste jima ob vstopu v to industrijo dali kakšen nasvet?

Ja, malo preveč (smeh, op. p). Ko sem bil v ansamblu, se spomnim, da sem imel mali "sintisajzer". In tudi sinovoma sem svetoval, naj začneta z malim. Ko sta začela nakupovati, sem ju vprašal, če sta normalna, saj sta vzela posojilo in imata ozvočenje za cel stadion (smeh, op. p). Jaz si tega ne bi mogel privoščiti. Hvala bogu, da imata svoje službe in sta posojilo že povrnila. Na njiju sem izjemno ponosen. Delata pa na način, da če dobita dva nastopa v enem dnevu, se razdelita. Sicer pa nastopata kot duo. Ko nastopata, mi srce tako utripa, se smejim od sreče. Po očetu imata tudi plesne gibe (smeh, op. p). Mojih pesmi ne pojeta, ne vem, zakaj ne (smeh, op. p.). Po eni strani bi si želel, da bi jih, po drugi strani pa ne, da ne bi rekli, da pojeta očetove komade. Ko ustvarim kakšen nov komad, jima rečem, naj ga predvajata na svojih nastopih, da bi videl odzive, ne vem pa, če to tudi naredita.

S čim se poleg glasbe še ukvarjate danes? Imate kakšen skriti hobi?

V nekem intervjuju ste izpostavili, da je bilo za vas zelo težko obdobje pandemije. Kako ste preživljali tiste dni?

Težko. Priznam, nekajkrat sem nastopal na črno. Nisem bil edini, saj sem bil v to prisiljen. Jaz živim samo od glasbe. Sem se pa takoj, ko je bilo možno, dvakrat cepil, saj sem vedel, da bodo težki časi. Tako sem se preživljal. Na IPF (Zavod za uveljavljanje pravic Izvajalcev in Proizvajalcev fonogramov Slovenije) sem videl, da ponujajo enkratno pomoč za glasbenike, ampak ker bi moral za to napisati ne vem kakšne spise in jih prositi, se za to nisem odločil. Mi je pa Dadi Daz povedal, koliko je dobil on. Čez nekaj mesecev so mi iz IPF res poslali 150 evrov, kar je bilo od tretjine še tretjina tistega, kar so dobivali ostali glasbeniki. Bil sem zadovoljen, da sem dobil vsaj nekaj, po drugi strani pa sem si mislil, da še tega ne bi bilo treba. Da sem dobil toliko manj kot drugi, je bilo videti, kot da so se me želeli usmiliti. Zdaj imajo spet nek razpis, ampak se ne bom prijavil, saj res nisem človek, ki bi prosil. Takšen človek sem in takšen bom tudi ostal, zato me tudi narod spoštuje.

Kljub uspešnici Vedno si sanjala njega in sodelovanju v resničnostnem šovu Kmetija slavnih pa ne živite na tako veliki nogi, kot bi si marsikdo mislil. Kdaj vam je bilo v življenju najbolj težko?

Odrasel sem v revni družini z devetimi otroki. Oče in mama sta se res trudila, da nas preživita. Če sem kdaj dobil kakšno liziko, sem bil res vesel. Sicer pa tudi zdaj pridejo težki časi, ti zmanjka denarja, nastopov pa ni. Ne bom pa nikogar prosil. Danes je problem tudi v tem, kako postaviti ceno za nastop. Nekateri glasbeniki imajo previsoko ceno in si je absolutno ne zaslužijo, čeprav imajo enega ali dva dobra komada. Jaz vedno povem realno ceno in je ne spustim, tudi če rečejo, da bodo premislili. Do zdaj sem na nastope hodil kot gost, ampak ker sem glasbenik, bom zdaj imel duet z Alešom Podjavorškom. Raje imam, da igram šest ur skupaj, kot eno uro, ko sem pel kot gost večera. Na nastopih ne gledam na uro, ampak vedno podaljšam, tudi v svojo korist. Upam, da mi bo ta duet uspel, saj je Aleš dober glasbenik. Do zdaj mi je pisal dvoumna besedila, kot sta pesmi Nategnem še tvojo in Naredi, da mi pride.

Z glasbo se ukvarjata tudi njegova sinova, ki pa očetovih komadov ne pojeta, kar bi si Fredi sicer želel. Foto: Ana Kovač

Kako se spominjate časov, ko ste bili na vrhuncu kariere in ste imeli tudi po več nastopov dnevno. Kaj pogrešate in česa ne bi ponovili?

Pogrešam ljudi in igranje v živo, ker sem le glasbenik. Za nekatere sem dober, za druge nisem vreden nič, ampak tako je. Tudi zame marsikateri slovenski zvezdnik ni vreden toliko, kot on misli, da je.

Ne bi pa ponovil tistega prvega dela, ko mi je uspelo. Nikoli več, pa četudi mi plačajo. Moja družina je bila takrat tako uboga. Pa ne samo oni, tudi jaz. Več sem se jokal, kot smejal. Bil sem vse, samo človek ne. Tudi z narodom je težko delati. Nekateri so super, drugi pa za znoret. Glasba ni tako super, kot mislijo nekateri.

Prejšnji menedžer me je tako izsilil, saj je hotel, da mu dam polovico vsega. Enkrat so mi ponudili, da dobim sponzorski avto, ampak ga nisem, ker je on hotel imeti dva. Pobral mi je toliko denarja. Moral sem mu dati 27,2 odstotka od zaslužka. To je to, ko kmet pride v mesto in ne ve, v katero trgovino naj gre, zato gre v najdražjo. To sem bil jaz. Zaslovel sem čez noč, pred tem pa sem kot mavčar delal pri nekem pleskarju. Za prve nastope sem dobil 50 evrov, kar se mi je takrat zdelo ogromno, bil sem neizmerno vesel. Je pa res, da so moja otroka, Denisa in Sandija, zaradi mene zaničevali. Večkrat sta mi rekla, da sta me spet videla na internetu, ampak mi je bilo vseeno, ker ga doma sploh še nismo imeli. Ko sem pa videl, kaj vse so delali nekateri, ne vsi, prav škodoželjno, sem hotel pustiti vse. Zaprl sem se v spalnico in se jokal kot otrok. Zame je na prvem mestu družina. Otroka sem dobro vzgojil, imata vsak svojo družino, dobro živijo in na to sem zelo ponosen. Prvi denar, ki sem ga zaslužil, sem porabil, da sem napolnil hladilnik. Nekateri so se iz tega norčevali, ampak drugače sta bila otroka lačna. Družina je zame vse in bom zanjo naredil, kar je možno.

Bi si danes želeli biti v javnosti spet tako prepoznaven, kot ste bili pred leti, ko so vašo glasbo vrtele vse radijske postaje?

Ne. Sem tako ali tako že tam notri, nisem pa tako visoko, kot sem bil pred leti. Zdaj sem padel med glasbenike, kot sta Vili Resnik in Dadi Daz, ki sta tudi moja dobra prijatelja. Da bi bilo tako, kot je bilo na začetku, si pa res ne želim, ker sem bil preveč nesrečen in užaljen.

V življenju mu največ pomeni družina, za katero je pripravljen narediti prav vse. Foto: Ana Kovač

Večkrat ste izpostavili, da vam v življenju največ pomeni družina, ki vam je v težkih časih vedno stala ob strani. Kako najraje preživljate čas z njimi?

Zdaj smo bolj malo skupaj, saj imata sinova svoji družini, sem pa zelo vesel, ko pridejo na obisk. In tudi, ko gredo (smeh, op. p). Tudi midva s partnerko jih obiščeva, ko je čas, nočem pa biti vsiljiv, da bi k njim hodil vsak dan. Imajo svoje življenje. Obiščeva jih približno enkrat na teden, ampak ker jaz nimam obstanka, hitro tudi greva. Mogoče popijem kakšno kavo ali kaj pomagam, to absolutno. Je pa lepo tudi, ko naju obiščejo oni, sploh na vikendu, kjer se malce pozabavamo. Ampak ti otroci so tako zviti in imajo toliko energije. Po dveh urah že komaj čakam, da gredo domov (smeh, op. p).

Ali sprejmete vse nastope, na katere vas povabijo?

Zaenkrat vse. Kot sem rekel, služba je služba. Se mi je pa že zgodilo, da so bili ljudje na nastopih kot na pogrebu. Tam pa res gledaš na uro in čakaš, da je konec. Probleme sem imel tudi z ozvočenjem. Rekel sem, da na karaoke zvočnike in plastične mikrofone ne pojem, saj človeku tako ne moreš pokazati svojega talenta. Nekateri so tako hecni. V Brežicah se mi je zgodilo, da so hoteli, da pojem na sobni radio. K sreči je bila v sosednji sobi neka klapa, ki sem jo prosil, da bi za pol ure igrala z mano. Igrali smo pol ure, potem mi je pa še ženska, ki me je najela, rekla, da mi ne bo plačala toliko, kot sva se dogovorila, in da bo to, da sem igral le pol ure, povedala Rebeki Dremelj, ki je iz Brežic. Ludnica. Ni vse tako sveto, kot mislijo nekateri.

Pred leti ste bili v javnosti zelo prepoznavna oseba. Vas še ustavljajo na ulicah in se želijo fotografirati z vami?

Preveč. Kamor koli grem, se skrivam. Tudi, če grem na morje. Enkrat sem bil 30 metrov stran od obale v morju pa so me prepoznali in poklicali ven. Saj je dobro, ampak vedno pa nisi enake volje. Kamorkoli grem, me prepoznajo. V Ljubljani, pa tudi v Slovenj Gradcu s prstom kažejo name. Nekateri lepo, drugi pa se mi smejijo, kot da so škodoželjni. Moram pa priznati, da ko grem ven iz Koroške, sem še vedno kralj. To je težka, zelo visoka beseda, ampak nimam druge besede. Ko sem na Koroškem, me pa nikoli ne pokličejo, saj pri njih nisem vreden nič. Razen za dobrodelne stvari, to te pa pokličejo. In jim tudi cene ne spustim.

S prvim denarjem, ki ga je zaslužil z nastopom, je napolnil hladilnik. Foto: Ana Kovač

