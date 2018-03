Fredi Miler nekaj minut po nastopu doživel infarkt

Foto: Mediaspeed

"Po koncertu pa naravnost v bolnišnico," je Fredi Miler na Facebooku razkril svoje zdravstvene težave. Po koncertu Moč glasbe nas združuje, ki so ga na predvečer materinskega dneva priredili v Lenartu, je namreč doživel infarkt.

Več o dogodku je prav tako na Facebooku povedal Denis Poštrak, glasbeni menedžer in producent, ki je organiziral koncert v Lenartu. "Za vse, ki me sprašujete kako je s Fredijem ... Njegova družina mi je sporočila, da je njegovo stanje stabilno. Le nekaj minut po njegovem nastopu na Moč glasbe nas združuje je doživel srčni infarkt in je na srečo še pred napadom posredoval naš zdravstveni tehnik, ki mu je nudil prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Maribor," je zapisal Poštrak.

Da je že na nogah, je javil tudi Miler, ki se je iz mariborske bolnišnice oglasil v družbi zdravstvenih delavk. "Hvala vsem, ki mi želite pomagati. Res pa je, da sem bil na nitki," je zapisal ob fotografiji.