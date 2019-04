Evrovizija 2019: so stavnice naklonjene Sloveniji? #video

Štirinajstega aprila se v Tel Avivu v Izraelu začne izbor za pesem Evrovizije. Takrat bo na vrsti prvi polfinale, v katerem bosta nastopila tudi slovenska predstavnika Zala Kralj & Gašper Šantl. Ob skladbi Sebi, s katero nas bosta predstavljala, se je v Sloveniji kresalo veliko mnenj, kaj pa o njej meni Evropa?

Sodeč po napovedih evrovizijskih stavnic, ki jih zbirajo na spletnem portalu Eurovisionworld, sta mlada Mariborčana evropskemu občinstvu nedvomno všeč, napovedujejo jima namreč gladko uvrstitev v finale: v polfinalu, iz katerega se bo v finalni večer uvrstilo deset skladb, bosta Zala in Gašper po napovedih stavnic na četrtem mestu.

V finalu, ki bo v soboto, 18. maja, bo nastopilo 26 držav, po deset uvrščenih iz vsakega polfinala, Izrael kot država gostiteljica ter Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze (EBU).

Stavnice: v finalu bo slavila Nizozemska, Slovenija pa ...

Evrovizijske stavnice napovedujejo, da ima daleč največ možnosti za zmago Nizozemec Duncan Laurence s skladbo Arcade, na drugo mesto postavljajo Rusa Sergeja Lazareva, na tretjem mestu pa bo po njihovih napovedih Švicar Luca Hänni.

Slovenski skladbi stavnice napovedujejo, da se bo uvrstila na končno 13. mesto.

Trinajsto mesto so sicer v preteklosti dosegle Sestre s pesmijo Samo ljubezen in Maja Keuc s pesmijo No One, višje pa so se uvrstile Darja Švajger (s pesmijo Prisluhni mi je bila sedma, s For a Thousand Years pa 11.), Tanja Ribič s pesmijo Zbudi se (deseto mesto) in Nuša Derenda s pesmijo Energy (sedmo mesto).

