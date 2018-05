Evrovizija 2018: Se bo Skandinavija tudi letos obdarila s točkami?

Bomo tudi danes poslušali, kako si sosedske države medsebojno podeljujejo največ točk? Foto: Reuters

Vsako leto na finalu Pesmi Evrovizije poslušamo, kako si države v različnih regijah, med njimi tudi skandinavske države, Švedska, Norveška, Danska, Finska in Islandija, medsebojno podeljujejo največ točk, s čimer ustvarjajo občutek nadvlade Skandinavije na Evroviziji.

Za komentar na to temo smo med njenim obiskom Slovenije prosili kar švedsko predstavnico na Evroviziji 2012 Loreen, ki je svoji državi s pesmijo Euphoria pripela že peto zmago, tri leta kasneje pa so slavili še šestič, ko je zmagal Mans Zelmerlow s pesmijo Heroes.

Zelo dobro poznam Christerja Björkmana (producent švedskega nacionalnega izbora za Pesem Evrovizije, Melodifestivalen, op. p.) in dobro vem, da ko deli točke, jih podeli tisti pesmi, ki mu je res všeč. Ne morem govoriti za Norveško, Finsko ali Dansko, a srčno upam, da točke deli glasbi, ki mu je resnično všeč, in ne samo zato, da bi si pomagali.

Kaj o slovenski predstavnici pravi nekdanja evrovizijska zmagovalka?

Loreen je hvaležna za zmago in je hotela Švedsko zastopati tudi lani, a ji ni uspelo. Foto: Bojan Puhek

"Evrovizija je bila čudovito darilo"

Istega mnenja je tudi Loreen, saj je zanjo glasba na prvem mestu in nikoli ne razmišlja o zmagi. Tako je bilo, ko se je prvič prijavila na talent šov in ko je leta 2012 nastopila na Evroviziji. "Še danes ne vem, kaj so kazale stavnice in kaj so takrat o meni pisali mediji. Morala sem biti osredotočena na nastop in če začneš razmišljati o zmagi, potem to ni dobro. Osredotoči se na tisto, kar rad počneš, in to naredi najbolje kot lahko."

Po zmagi na velikem evrovizijskem odru se je marsikaj spremenilo in še danes na to tekmovanje gleda kot na čudovito izkušnjo. "Euphoria je bilo najlepše darilo, ki mi ga je lahko dalo življenje. Ta proces je bil boj za moja prepričanja in izražanje mojega mnenja."

Mislim, da ljudje ne razumejo, kaj sem prestala, da sem ustvarila nastop, ki ste ga lahko videli na odru. Ne vedo, kako je verjeti v nekaj, a ne imeti prave podpore od začetka, in vztrajati pri tem. Zato je to imelo zelo močen pomen zame. Kot da bi mi življenje reklo: 'Vidiš, kaj mislim?'

To je bila zanjo tudi potrditev, da mora vedno slediti svoji intuiciji. "Pa ne glede na to, za kaj gre. Če nisi zvest sebi in sprejemaš kompromise, se nekaj zgodi z energijami in ne tečejo."

Zmagovalka Evrovizije: Še zdaj ne vem, kaj so mi napovedovale stavnice #video

Ob zmagi je imela dolge temne lase, zdaj pa je videti precej drugače. Drugačna je tudi njena glasba. Foto: Reuters

Poskusila še enkrat, a ni šlo

Švedsko je hotela na Evroviziji zastopati tudi lani, a ji je zmaga takrat na izboru Melodifestivalen ušla. Morda tudi zato, ker se je dotaknila precej občutljive, politične teme, ko je v svoji državi začutila napetost med ljudmi.

"Na Švedskem je bilo veliko govora o imigrantih, ali naj ostanejo v državi ali ne, in te razprave so bile tako negativne, da sem se vprašala, kam smo namenjeni, kaj počnemo. To je rasizem, moramo se zbuditi, saj to nismo mi in ta država ni takšna. Vedela sem, da se mora nehati."

Melodifestivalen je najmočnejši in največji dogodek, ki ga imamo, kjer lahko spregovoriš o nečem takšnem, zato sem imela občutek, da moram nekaj narediti. Ni mi bilo pomembno, ali bom zmagala ali izgubila, pomembno je, da sem ljudem pokazala, kam smo namenjeni. Vedela sem, da gre za občutljivo temo, a sem hotela spregovoriti o tem in ljudem razširiti obzorje.

Njena glasba je zdaj drugačna kot prej. Foto: Bojan Puhek

Od Loreen, ki smo jo spoznali leta 2012 v azerbajdžanski prestolnici Baku, se danes razlikuje po tem, da nima več dolgih temnih las. Te si je postrigla in zelo kratke lase pobarvala na blond. Tudi v glasbi se je precej oddaljila od svojega značilnega zvoka in konec lanskega leta izdala nov album Ride.

Preberite še:



>> So evrovizijske stavnice Lei zdaj kaj bolj naklonjene?

>> Evrovizija: na oder finala bo Lea Sirk stopila tretja

>> Lea Sirk v finalu Evrovizije! Evropa je rekla: Hvala, da!