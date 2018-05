Zdaj gre zares: Lea Sirk v boj za finale Evrovizije

Foto: Reuters

Lea Sirk, ki bo na odru dvorane Altice v Lizboni nastopila predzadnja po vrsti, se bo za finale pomerila z Norveško, Romunijo, Srbijo, San Marinom, Dansko, Rusijo, Moldavijo, Nizozemsko, Avstralijo, Gruzijo, Poljsko, Malto, Madžarsko, Latvijo, Švedsko, Črno goro in Ukrajino.

Lea Sirk bo pesem začinila s portugalščino

Na velikem evrovizijskem odru bodo po poročanju STA ob Lei Sirk nastopile še štiri plesalke, in sicer Karin Putrih, Tajda Kožamelj, Veronika Škrlj in Anja Möderndorfer, kot spremljevalna vokalistka pa Karin Zemljič. V opravi Davida Hojnika bo slovenska predstavnica izvedla nastop, podoben tistemu z Eme, tudi pesem ostaja večinoma enaka, odpela jo bo v slovenščini, končala pa v portugalščini: Obrigado, nao.

Posnetek z generalke na evrovizijskem odru:

V finalu bo nastopilo 26 držav

Deset držav, ki bodo nocoj prejele najvišje število glasov - v razmerju 50:50 odločajo tako telefonski glasovi kot nacionalne strokovne žirije -, se bo v sobotnem finalu pridružilo Avstriji, Estoniji, Cipru, Litvi, Izraelu, Češki, Bolgariji, Albaniji, Finski in Irski, ki so si nastop zagotovili na prvem predizboru v torek. V finale se je sicer neposredno uvrstilo še šest držav: Portugalska kot letošnja gostiteljica ter Italija, Francija, Španija, Nemčija in Velika Britanija, ki največ prispevajo v proračun Evropske radiodifuzne zveze.