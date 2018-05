Evrovizija: na oder finala bo Lea Sirk stopila tretja

Po drugem polfinalu izbora za pesem Evrovizije so znani vsi nastopajoči v velikem sobotnem finalu, v Lizboni pa so razkrili tudi vrstni red, po katerem bodo nastopili.

Foto: Andres Putting (EBU)

V soboto bo šov začela Ukrajina, sledila bo Španija, nato pa bo na oder evrovizijskega finala že stopila Lea Sirk.

Vrstni red, po katerem bodo države nastopile v finalu 63. izbora za pesem Evrovizije v Lizboni, ni (povsem) naključen. Z žrebom so sicer določili, kdo bo nastopil v prvi in kdo v drugi polovici večera, točen vrstni res pa je sestavila producentska ekipa.

"Najpomembnejše je oblikovanje dobrega šova," je pojasnil Christer Björkman, producent tekmovanja. "Podobno je ustvarjanju muzikala. Začneš z energičnostjo, da se zabava ogreje, potem postane čustveno, nato energijo dvigneš do vrhunca in se spet spustiš ... To je kot ustvarjanje melodije, sestavljene iz veliko različnih melodij."