DJ Umek predstavil aplikacijo, ki vam pove, "kaj in kje dogaja"

Vsak dan se na svetu odvije nešteto odličnih glasbenih dogodkov, a vsi ne dosežejo ciljne publike. Umek je zato z Viberatom ustvaril aplikacijo, ki bo počela prav to - na enem mestu zbirala aktualna dogajanja na glasbeni sceni. Foto: Žiga Intihar

Kot svetovno znani didžej se je tudi Uroš Umek že spoprijemal z na pol praznimi dvoranami, ko je nastopal pred manjšo množico ljudi, a ga to ni ustavilo, da ne bi dal vse od sebe. Je pa ugotovil, da je energija, ko je v prostoru 100 ljudi ali pa 50 tisoč, povsem drugačna.

Zato je z Viberatom lansiral aplikacijo Tonight, ki s pomočjo najnovejše tehnologije uporabnikom omogoča hiter pregled žarišč trenutnega dogajanja po mestu. Aplikacija ima v svoji zbirki že več kot sto tisoč glasbenih prizorišč, barov in klubov ter več kot 350 tisoč glasbenikov iz vseh žanrov. Poleg slovenskih mest prinaša nabor dogodkov tudi drugod po Evropi, med drugim v Berlinu, Londonu, Barceloni, Amsterdamu, Beogradu in Zagrebu.

Aplikacija Tonight je uporabnikom platform Android in iPhone na voljo brezplačno. Foto: Luka Kaše

"Energija je na nabito polnih dogodkih čisto drugačna"

Umek in ekipa hočejo z aplikacijo ljudi obveščati o trenutnem dogajanju na glasbeni sceni prav v želji, da bodo dogodki obiskani v čim večji meri. "Prepričan sem, da bo aplikacija postala stalnica v medijskih planih organizatorjev dogodkov. Garancij za polne dogodke seveda ni in dejavnikov je tukaj veliko, bo pa zagotovo Tonight pripomogel k temu, da bo za dogodek vedelo več ljudi," pojasnjuje Umek.

Kako je, če je dvorana na pol prazna, občuti tudi sam, čeprav je že vrsto let eden najbolj priljubljenih didžejev na svetu.

Letno imam med 70 in 110 nastopov in seveda se med njimi najdejo tudi takšni, za katere bi si želel, da bi jih obiskalo več ljudi. Kot profesionalni glasbenik se sicer enako potrudim tako za 100 ljudi kot tudi za 50 tisoč, je pa seveda energija na nabito polnih dogodkih čisto drugačna.

Razlog za slabo obiskanost je lahko organizator, ki se s promocijo morda ne potrudi dovolj, v zadnjem času so vse skupaj otežila še družbena omrežja, dodaja didžej. "Facebook je skozi leta močno zajezil brezplačno širjenje informacij in brez konkretne investicije v njihov oglasni sistem se beseda o dogodku skoraj ne širi več. Tonight je nastal tudi zato, da zapolni to vrzel."

"Ne glede na to, kdo nastopa na dogodku, žurka je dobra le, če je polna in če ti glasba 'sede', zato verjamem, da bo Tonight tukaj v veliko pomoč," pravi Umek. Foto: Žiga Intihar

Pokrivajo tudi druga evropska mesta

Z ekipo so v razvoj aplikacije vložili nekaj let trdega dela ter več kot dve desetletji izkušenj v glasbeni industriji. Že zdaj jim je uspelo k sodelovanju privabiti najvidnejše organizatorje in glasbenike, ki so za svojo promocijo prek aplikacije podelili nekaj brezplačnih vstopov na njihove koncerte.

"Poleg tega imamo tudi najbolj popolne informacije o glasbenih dogodkih in precej enostavno je iz žepa vzeti telefon ter pogledati, kje se še kaj dogaja. Nazadnje smo to testirali tudi sami, ko smo bili s prijatelji na moji fantovščini v Barceloni in sredi noči še nismo želeli domov."

Tudi to je namreč čar aplikacije, še razlaga: "Če načrtuješ sestanek v Londonu in bi ostal še čez vikend, da malo 'potestiraš' njihovo sceno, potem ti Tonight pride prav tudi v tem primeru. Trenutno seveda najbolj pokrivamo Ljubljano, ki je za nas odlično testno področje, imamo pa lepo bazo dogodkov tudi že za nekatera druga mesta, kot so Beograd, Zagreb, Berlin, Barcelona, London ..."

S pomočjo pametnega algoritma bo glasbenik in organizator lahko svoj dogodek predstavil točno tistim, ki jih tovrstna glasba zanima. Foto: Luka Kaše

Program samodejno obdeluje podatke za pol milijona dogodkov

Aplikacija je trenutno na prvem mestu v spletnih trgovinah v sekciji zabava, kjer je pristala že v 24 urah po lansiranju. K temu je nedvomno pripomogel natančno razdelan algoritem, ki za personalizacijo rezultatov uporablja njihove lastne rešitve, ustvarjene v zadnjih štirih letih.

"Naš program samodejno obdeluje podatke za približno pol milijona dogodkov, ki jih imamo v vsakem trenutku v bazi. Iz teh podatkov izloči imena nastopajočih ter jih nato poišče v naši bazi, ki trenutno šteje več kot 350 tisoč glasbenikov z vsega sveta. Na podlagi žanrov teh glasbenikov nato program dogodku in prostoru, v katerem se dogodek dogaja, določi glavni žanr, nastopajoče pa prikaže glede na njihovo priljubljenost, kar je tudi ena izmed funkcionalnosti, ki smo jo razvili sami."

Uporabniki bodo lahko sredi noči prek aplikacije izvedeli za t. i. hotspote v mestu. Foto: Luka Kaše

Za uporabnika je takšna klasifikacija pomembna, saj recimo rokerji pač ne želijo informacij o elektronskih dogodkih in rejverji ne marajo klubov ali pubov, kjer vrtijo metal. Na majhni, lokalni bazi lahko seveda to klasifikacijo narediš ročno, v našem primeru pa je zaradi ogromnega obsega podatkov kaj takega nemogoče in tukaj imamo veliko prednost pred konkurenco.

Delajo tudi na funkcionalnosti, ki bo omogočala poročanje o trenutnem stanju v nekem klubu: "Tako bodo uporabniki sredi noči prek aplikacije izvedeli za t. i. hotspote v mestu, torej kotičke, kjer je zabava polna in se dogaja."

Umek še dodaja, da je "žurka dobra le, če je polna in če ti glasba 'sede'", zato je še toliko bolj vesel, da je vse to plod domačega in slovenskega znanja.

