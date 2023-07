Članice srbske skupine tožijo nekdanjo menedžerko, ki jih poskuša uničiti

Članice srbske pop skupine The Frajle, ki nastopa tudi v Sloveniji, so proti svoji nekdanji menedžerki Lidiji Samardžiji vložile kazensko ovadbo zaradi zlorabe in kršenja avtorskih pravic.

V izjavi, ki so jo objavile na svojih družbenih omrežjih, so pojasnile, da se je vse skupaj začelo leta 2020 v obdobju pandemije koronavirusa.

Trdijo, da so žrtve zahrbtnih zlorab

Srbska skupina The Frajle, katere članice so sestri Nevena in Jelena Buča ter Nataša Mihajlović, že leta preživlja pekel s svojo nekdanjo menedžerko. Trdijo namreč, da so žrtve zahrbtnih zlorab.

"Vse se je začelo leta 2020 v obdobju pandemije koronavirusa. S svojo dotedanjo vodjo Lidijo Samardžija smo sodelovale več let. Ko smo v nekem trenutku vztrajale pri vpogledu v vsa poročila in pogodbe o svojih nastopih, se finančni podatki, ki smo jih prejele, niso ujemali," so zapisale v izjavi.

In nadaljevale: "Kmalu smo izvedele, da je Lidija na lastno pobudo svojemu podjetju pripisala lastništvo vseh prejšnjih albumov skupine The Frajle, vključno s prvima dvema albumoma, ki sta nastala pred našim sodelovanjem z njo, kar je tudi predmet spora v sodnem postopku."

Samardžija njihove albume prodala založbi Croatia Records

Pojasnile so, da so albumi njihova intelektualna lastnina, v katero so dale del sebe, zato si jih nobena tretja oseba brez njihovega izrecnega soglasja ne more prilastiti. "Poleg tega smo plačale snemanje teh albumov, neposredno ali iz denarja, ki smo ga zbrale s sponzorskimi pogodbami," so zapisale.

Po koncu sodelovanja je Samardžija njihove albume prodala založbi Croatia Records, kar vodi v neposredne spore s to založbo, posredno pa tudi v uničenje njihovega kanala na YouTubu. Samardžija poskuša pridobiti tudi lastništvo nad blagovno znamko The Frajle.

Kot so članice skupine še navedle v izjavi, so ugotovile, da Lidija poskuša storiti vse, da ne bi delovale pod imenom The Frajle. "Zmanipulirala je vse ljudi, s katerimi smo sodelovale, in jih obrnila proti nam, zaradi česar smo bile deležne številnih pritiskov, oviranja pri delu, lažnih obtožb in demonstracij. Tovrstno izsiljevanje je bilo kaplja čez rob, zato smo se odločile, da ne želimo več molčati in potiskati težav pod preprogo. Zdaj smo pripravljene javno voditi svoj boj. Ne bomo več tiho. Blatenje našega ugleda in imena na načine, ki si jih normalen človek ne more niti predstavljati, kot so odvzem pravice do dela, odpoved nastopov in odhod naših ožjih sodelavcev, je postalo naš vsakdan," so sklenile.

Med največjimi hiti skupine, ki je nastala leta 2009, so sicer pesmi Menjam dane, Meni trebaš ti in Noćas si moje vino.

