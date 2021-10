V okviru promocije 15. studijskega albuma So Happy It Hurts se bo kanadski glasbenik ustavil tudi v Sloveniji.

Kanadski glasbenik Bryan Adams se bo v okviru evropske turneje, na katero se podaja ob izdaji 15. studijskega albuma So Happy It Hurts, ki bo izdan marca, ustavil tudi v Sloveniji. Po treh letih od koncerta, na katerem je predstavljal kompilacijski album Ultimate, bo 9. februarja znova nastopil v dvorani Stožice. Vstopnice bodo v prodaji od petka.

Bryan Adams velja za enega najbolj prepoznavnih in prodajanih kanadskih glasbenikov vseh časov. Je avtor številnih rock uspešnic in dobitnik vrste glasbenih nagrad, med drugim tudi več grammyjev, v svoji karieri pa je prodal več kot 65 milijonov izvodov plošč. Glasbenikov zaščitni znak so tudi energični in iskreni nastopi, so zapisali organizatorji koncerta v Stožicah.

Četrta plošča mu je odprla vrata v svet

Kanadski glasbenik, ki bo novembra dopolnil 62 let, je najprej zaslovel v začetku 80. let preteklega stoletja s tretjim albumom Cuts Like a Knife v Severni Ameriki, svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča Reckless. Album je bil po pisanju revije Rolling Stone prvi, ki je v Kanadi dosegel milijon prodanih izvodov, obenem je bil kar dva tedna številka ena na ameriški Billboardovi lestvici, šest pesmi pa se je uvrstilo med 15 najboljših singlov. Na albumu so uspešnice, kot so Run to You, Heaven, Summer of 69 in It's Only Love v duetu s Tino Turner.

Prvo pogodbo podpisal za dolar

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent se je s pravim imenom Bryan Guy Adams rodil britansko-kanadskim imigrantom v Kingstonu v kanadski provinci Ontario. Prvo pogodbo z založbo je leta 1978 podpisal za dolar. "Pogodbe morajo imeti vrednost, ki velja za naprej in nazaj, da so zakonite. Ker mi niso želeli dati denarja, je bil dolar minimalni znesek, da je bila pogodba pravno zavezujoča," je leta 2015 povedal za Rolling Stone.

Znan po aktivizmu in filantropiji

Pri ustvarjanju svoje največje uspešnice (Everything I Do) I Do It For You, ki je nastala za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991, je tekmoval z Annie Lennox, Kate Bush in Petrom Cetero, a je skladatelj glasbe za film Michael Kamen presodil, da bo njegova različica najbolj prepričljiva.

Adams se posveča tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu. Fotografija mu pomeni vzporedno kariero. Ustvaril je portrete vplivnih ameriških žensk, britanskih pevk, med njimi Amy Winehouse, s katero je tudi prijateljeval. Njegove podobe rock zveznikov in manekenk objavljajo modne revije, kot so Vogue, Interview in Zoo. Predstavil jih je tudi na številnih razstavah, poleg tega je s fotografskimi knjigami zbiral sredstva za različne namene, na primer za vojne ranjence in za raziskave o raku dojk. Med zadnjimi tovrstnimi projekti je razstava Homeless s fotografskimi portreti uličnih prodajalcev časopisa The Big Issue, ki jo je postavil aprila v Londonu.