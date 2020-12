Glasbenik razkril, kako je dobil svoj vzdevek #video

Voditelj Jure Godler je ob predstavitvi Mikija Vlahoviča v oddaji Milijonar povedal, da je Miki eden najbolj duhovitih ljudi, kar jih pozna. "Poznaš pa res malo ljudi," mu je v šali odvrnil član skupine Victory, ki bo denar tokrat zbiral za dobrodelno organizacijo Sonček.

Glasbenik je v sproščenem pogovoru z voditeljem razkril še, zakaj mu vsi rečejo Miki, čeprav je njegovo ime Miran. "Mama me je klicala Miki, in to mi je šlo takrat zelo na živce. Bil sem majhen in nisem razumel, kako lahko majhnemu otroku rečeš Miki, kar zveni pomanjševalno. Kasneje sem imel trenerja, ki mu je bilo ime Miki in je bil star približno štirideset let. Takrat sem si rekel, da če je lahko on Miki pri štiridesetih, potem sem lahko tudi jaz. Od takrat naprej sem pomirjen." Več v zgornjem videu.

V nocojšnji dobrodelni oddaji Milijonar z znanimi obrazi se bo na vroči stol najprej vrnil David Urankar, ki ga je v prejšnji oddaji prekinila sirena. Nato se bosta voditelju Juretu Godlerju v studiu pridružila še Nuška Drašček in Miki Vlahovič.

Kviz Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri na Planetu. Ob 21. uri pa si lahko ogledate še božično romantično komedijo Varuška za božič.

