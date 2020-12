Godler razkril nenavadno lastnost Davida Urankarja #video

Jure Godler in David Urankar skupaj ustvarjata priljubljeni podcast Gospoda, skupna pa jima je tudi ljubezen do golfa. Dejstvo, da se zelo dobro poznata, bo tudi razlog za veliko smeha v tokratni oddaji Milijonar, ki bo sicer imela dobrodelno noto. David se je odločil, da bo s prisluženim denarjem v kvizu pomagal projektu Botrstvo.

Že v uvodni predstavitvi je voditelj Jure Godler malce za šalo in malce zares razkril, da ima David zelo čudno navado, ko ga nekdo pohvali. Ni namreč eden tistih, ki so ob komplimentih lažno skromni. "Najbolj smešna stvar pri Davidu je, da ko ga pohvališ, on reče: 'O, ja, še mi govori!'" Več v zgornjem videu.

David pa je v oddajo prišel s še enim posebnim ciljem. Tudi njegova žena namreč vsako leto novembra organizira dobrodelno akcijo, zato on bi rad v Milijonarju presegel znesek, ki ga je uspelo zbrati njej.

Kviz Milijonar z znanimi obrazi in dobrodelno noto bo v božičnem tednu na sporedu v ponedeljek, torek in sredo ob 20. uri na Planetu. Nocoj se bosta na vročem stolu preizkusila pevec Sebastian in televizijec David Urankar, v naslednjih dneh pa v studio prihajajo še pevki Nuška Drašček in Eva Boto, član glasbene skupine Victory Miki Vlahovič ter nekdanji smučarski as Jure Košir.

