Beyonce se je vrnila v Destiny's Child, oboževalci pa ponoreli #video

Obiskovalci kalifornijske Coachelle, trenutno najbolj priljubljenega ali pa vsaj najbolj razvpitega glasbenega festivala na svetu, so bili letos deležni prav posebnega doživetja. Zvezdnica Beyonce je namreč priredila nepozaben več kot dvourni spektakel, CNN ga je oklical celo za "zgodovinski nastop", med katerim je na oder med drugim prišel njen mož, znani raper Jay Z.

Še bolj huronsko pa so oboževalci kričali, ko sta se pevki na odru pridružili Michelle Williams in Kelly Rowland, njeni nekdanji kolegici iz skupine Destiny's Child, in so skupaj zapele uspešnice Say My Name, Soldier in Lose My Breath.

Odzivi oboževalcev na ponovno zbrane Destiny's Child so bili tako v občinstvu kot na družbenih omrežjih videti tako:

This guy freaking out over Beyoncé’s performance is my mood right now #Beyonce #beychella pic.twitter.com/264UadCEb3 — kobi (@kobimurray) April 15, 2018

Destiny's Child so sicer razpadle leta 2003 - vse tri pevke so nadaljevale samostojno kariero, Beyonce je to (očitno) uspelo daleč najbolje od vseh.