André Rieu v polnih Stožicah: "Glasba ne pozna meja" #video

Šarmantni nizozemski violinist in dirigent André Rieu, je letos že tretjič navdušil polne Stožice. Ob ritmih njegovega okoli 50-članskega zasebnega Orkestra Johanna Straussa so obiskovalci tudi zaplesali in se nasmejali tako komentarjem dirigenta kot norčijam glasbenikov. S pestrim programom in glasbenimi gosti je pisana mednarodna zasedba poskrbela, da obiskovalcem koncerta ni bilo dolgčas, skozi večer so bili večkrat deležni stoječih ovacij občinstva.

Glasbeniki so z Rieujem na čelu v dvorano prikorakali iz zadnjega dela dvorane in se na oder povzpeli točno ob 20. uri. Na polovici programa so si privoščili 15-minutni odmor, sicer pa igrali vse do 23. ure, ko so se v stilu zabave poslovili s šampanjcem v roki.

Rieu, ki bo letos dopolnil 70 let, je s pomočjo Mojce Mavec, ki je njegove besede sproti prevajala v slovenščino, predstavil člane svojega orkestra in povedal nekaj več tako o vsaki točki, ki je sledila, kot o svojem življenju. Med drugim je dejal, da je najsrečnejši človek na svetu, ker ima najboljši poklic. "To počnem že 32 let in upam, da bo tako vse do mojih zadnjih dni," je dejal Rieu.

Foto: Metka Prezelj

"Glasba združuje ljudi in ne pozna meja"

V predvolilnem obdobju je ljudi spomnil, da bodo v življenju vedno vedno situacije, v katerih se ljudje med seboj ne bodo strinjali in naštel tudi nekaj evropskih odprtih vprašanj, ki razdvajajo ljudi, med drugim Brexit. "Bomo ostali brez meja, ali jih bomo spet vzpostavili," se je vprašal Rieu.

"A obstaja nekaj, kar ne pozna meja in ljudi združuje. To je glasba," je dejal Rieu in napovedal Odo radosti, s katero so glasbeniki in pevci, tudi zaradi močnega sporočila, poželi enega največjih aplavzov večera.

V glasbenem repertoarju ni manjkal eden najbolj slavnih valčkov Johanna Straussa Na lepi modri Donavi, ki je že ob prvih ritmih na ozke linije med sedeži privabil prve plesalce.

Med drugim so zaigrali tudi Osamljenega pastirja, ki je skupaj z nežno glasbo panovih piščali zagotovo ena izmed najlepših interpretacij orkestra. Posnetek koncerta iz Bukarešte, na katerem je na panove piščali zaigral sam Gheorghe Zamfir, ima na Youtubu že okoli 40 milijonov ogledov.

Za kurjo polt občinstva poskrbeli skupaj z ruskimi gosti in solisti

Med skladbami, ki pokažejo orkester v njegovi polni moči, je bila ena najboljših ruska skladba Poljuško polje. Zaigrali so jo skupaj s svojimi ruskimi glasbenimi gosti, od katerih je največ pozornosti pritegnil Viktor s svojo nenavadno veliko balalajko v velikosti kontrabasa.

Niti ena glasbena točka ni bila podobna drugi. Za posebno vzdušje so poleg ruskih gostov poskrbeli solisti, tako pevci kot glasbeniki – občinstvo je s svojimi izjemnimi glasovnimi sposobnostmi navdušila operna pevka Donij van Doorn.

Solist s harmoniko je pričaral temperamentno vzdušje ob ritmih tanga, eden od violinistov pa je zaigral tudi na enega najstarejših instrumentov karijon, kjer gre za umetnost potrkavanja z zvonovi, ki je zelo razvita prav na Nizozemskem.

Foto: Metka Prezelj

André Léon Marie Nicolas Rieu se je rodil 1. oktobra 1949 v Maastrichtu na Nizozemskem. Njegov oče je bil dirigent simfoničnega orkestra, zato je André z glasbo živel že od majhnega.Kamor koli gre, potuje s svojo violino znamke Stradivarius iz leta 1667, ki naj bi bila danes vredna več milijonov.



Njegovo imetje je sicer ocenjeno na okoli 36 milijonov evrov. Do danes je prodal že 40 milijonov CD- in DVD-plošč.



Živi v dvorcu iz 15. stoletja, v katerem je živel in naj bi svoj zadnji zajtrk pojedel tudi D'Artagnan, francoski mušketir, prav na dan, ko je v bitki za kralja Louisa XIV. izgubil življenje.



Njegov Orkester Johanna Straussa je največji zasebni orkester na svetu, šteje okoli 60 članov. Za potrebe orkestra je zgradil svoj studio, v katerem vadijo in snemajo, tudi vsa slavnostna oblačila v studiu šivajo posebej zanje.



Za svoje nastope ima vsak trenutek pripravljene štiri identične sete opreme, oblačil in vsega, kar potuje z njimi na koncert, saj ničesar ne prepušča naključjem.