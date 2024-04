Mlada 28-letna zvezdnica Aleksandra Prijović, ki po Balkanu postavlja rekorde v obiskanosti koncertov (med njimi je petkrat nastopila v Areni Zagreb, trikrat v Sarajevu, trikrat v Beogradu, naslednji teden pa bo trikrat nastopila na Reki …), bo dva večera zapored nastopila v Areni Stožice. V Ljubljano srbska pevka prihaja 10. in 11. maja.

"Z veseljem napovedujem drugi koncert v Ljubljani. Se vidimo 11. maja. Vse vas imam zelo rada!" je povedala zvezdnica. Pevkine nastope podpirajo najbolj priljubljeni izvajalci v regiji: Lepa Brena, Saša Matić, Nataša Bekvalac, Ana Bekuta, Nucci, Voyage, Jelena Rozga, Maya Berović in številni drugi.

Osemindvajsetletna pevka Aleksandra Prijović podira številne rekorde obiskanosti koncertov v celotni Balkanski regiji. Foto: Mario Poje

Med mlado generacijo pevcev rekorderka v številu razprodanih koncertov

Pevka je priljubljena med mladimi in starejšimi poslušalci in je prav tako med mlado generacijo pevcev rekorderka v številu razprodanih koncertov v celotni Balkanski regiji. Njeni koncerti v sklopu turneje Od istoka do zapada (Od vzhoda do zahoda) so bili razprodani, svetovna produkcija, ki jo spremlja, pa dodatno dopolni doživetje njenega nastopa v živo.

O Prijovićevi glasbeni karieri se že od začetka govori v številnih presežkih, njeno občinstvo pa je nad pevko navdušeno, kjerkoli se pojavi, prav tako z njo od začetka do konca poje vsako pesem.

Med njenimi koncerti zazvenijo starejše uspešnice Legitimno, Sabotiram, Bogata sirotinja kot tudi pesmi z zadnjega albuma z naslovom Devet života.