Bernal bo nastopil na dirki po Franciji

Kolumbijski kolesar bo del močne ekipe Ineos Grenadiers, kjer bodo med drugim računali tudi na Carlosa Rodrígueza, Gerainta Thomasa in Toma Pidcocka.

Po prometni nesreči, ki ga je skorajda stala življenja in ga za kar nekaj časa oddaljila od cest, se je lani Bernal že udeležil Toura in Vuelte, letos pa kaže dobro formo. Na že omenjeni dirki po Kataloniji je zaostal le za Špancem Mikelom Lando in zmagovalcem dirke, slovenskim asom Tadejem Pogačarjem. V skupno osmih letošnjih nastopih je kar sedemkrat končal med najboljšo deseterico, med drugim je bil tudi pomemben člen ekipe, ki je do skupne zmage na dirki po Romandiji pripeljala Rodrígueza.

Najvidnejše rezultate je dosegel leta 2019, ko je dobil klasiko Pariz-Nica, dirko po Švici in na koncu še dirko po Franciji. Dve leti kasneje je svojo zbirko lovorik oplemenitil še z zmago na dirki po Italiji.

"Za mano je dober prvi del sezone, zdaj sem doma v Kolumbiji, kjer se bom lahko v miru pripravil za Tour," je pod objavo na svojem Instagram profilu zapisal Bernal in tako tudi sam potrdil, da ga bomo v Franciji spremljali tudi letos.

Letošnja dirka po Franciji bo potekala od 29. junija do 21. julija.