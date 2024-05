Slovenska hokejska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu drugega kakovostnega razreda v Bolzanu ob 19.30 palice prekrižala z gostitelji Italijani in iskala pomembno zmago v boju za napredovanje v elitni razred. Vstopnico za napredovanje si bosta zagotovili prvo- in drugouvrščena reprezentanca. Vodilni Madžari bodo ob 12.30 tretjo zmago lovili proti Romunom, ob 16. uri pa se bosta pomerili azijski reprezentanci Južna Koreja in Japonska, ki je v torek namučila gostitelje ter izgubila v podaljšku.

Na Južnem Tirolskem do sobote poteka svetovno hokejsko prvenstvo divizije I, skupine A, na katerem sodelujejo gostitelji Italijani, Slovenci, Madžari, Japonci, Romuni in Južni Korejci.

Slovenska reprezentanca pod selektorsko taktirko Eda Terglava je prvenstvo odprla s porazom z 2:4 z Južno Korejo, na drugi tekmi pa strnila vrste in s 6:1 premagala Romunijo. Po dveh zgodnjepopoldanskih tekmah rise danes čaka večerna tekma, ob 19.30 se bodo pomerili z Italijani, ki prav tako spadajo v najožji krog favoritov za vrnitev med elito.

Zahodni sosedi so pri dveh zmagah, za uvod so s 6:1 odpravili Romune, v torek pa pozno zvečer – tekma se je zavlekla zaradi počenega stekla – šele v podaljšku strli odpor Japoncev s 4:3. Sosedski obračun bo imel tako za oba akterja velik vložek.

Povsem drugačen nasprotnik, ki jim bolj leži

"Vemo, kakšno ekipo imajo Italijani, kakšni so njihovi cilji. To bo prava tekma, povsem drugačen nasprotnik, kot sta bila prva, več bo drsanja, več bo dvobojev. To bo prava tekma s fizičnega vidika vseh 60 minut," pred dvobojem z Italijani pravi selektor, napadalec Rok Tičar pa dodaja: "Italijani bodo močnejši nasprotniki, kot smo jih imeli na prvih dveh tekmah, a po mojem mnenju nam taki nasprotniki celo bolj ležijo."

Slovenci in Italijani imajo bogato zgodovino dvobojev, srečali so se več kot 50-krat. Zadnjič so na prvenstvu igrali leta 2018 v Budimpešti, ko so risi odločilno zadnjo tekmo izgubili. V tej sezoni so si na prijateljskih tekmah nasproti stali trikrat, enkrat so tesno zmagali Italijani, dvakrat Slovenci.

Dozdajšnji dvoboji Slovencev in Italijanov (vir: HZS):

Foto: HZS

V petek nad Japonce, za konec v soboto nad Madžare

V četrtek sledi drugi dan tekmovalnega premora, v petek se bodo Slovenci ob 16. uri pomerili z Japonsko, v soboto pa ob 19.30 še z Madžarsko.

Svetovno prvenstvo, divizija I, skupina A (Bolzano), 3. krog: Sreda, 1. maj Lestvica

Slovenska reprezentanca za SP divizije I, skupine A: Vratarji (3): Gašper KROŠELJ (Banska Bystrica/SVK), Matija PINTARIČ (Dragons de Rouen/FRA), Žan US (Jesenice/SLO). Branilci (7): Rožle BOHINC (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Kristjan ČEPON (Vastervik/SWE), Jan ĆOSIĆ (Olimpija/SLO), Aleksandar MAGOVAC (Olimpija/SLO), Bine MAŠIČ (Olimpija/SLO), Matic PODLIPNIK (Kitzbüheler/AUT). Napadalci (13): Miha BERIČIČ (Olimpija/SLO), Jan DROZG (Amur/RUS), Žan JEZOVŠEK (Jesenice/SLO), Anže KURALT (Fehervar/HUN), Rok MACUH (Olomuc/CZE), Marcel MAHKOVEC (Olimpija/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Robert SABOLIČ (VSV/AUT), Nik SIMŠIČ (Olimpija/SLO), Jaka SODJA (Olimpija/SLO), Rok TIČAR (Vienna/AUT). Blaž TOMAŽEVIČ (VSV/AUT), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN). Trenerski štab



Selektor: Edo Terglav

Pomočnik selektorja: Mitja Šivic

Pomočnik selektorja: Mitja Robar

Pomočnik selektorja: Gorazd Drinovec

Pomočnik selektorja (vratarji): Anže Ulčar

Slovenske tekme na SP, divizija I, skupina A (Bolzano, 28. april–4. maj)* Sreda, 1. maj

19.30 Slovenija – Italija Petek, 3. maj

16.00 Slovenija – Japonska Sobota, 4. maj

19.30 Madžarska – Slovenija *V elito bosta napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca.

Preberite še: