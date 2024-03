Slovenski metalci skupaj za dober namen

Paranoid, prvi slovenski metalski webzine oziroma spletni novičnik, slavi že 25 let obstoja. Četrt stoletja je častitljiva doba, zato so se odločili, da jo morajo temu primerno tudi proslaviti – z dvodnevnim koncertom 25 slovenskih metalskih skupin.

V petek in soboto bodo tako na ljubljanski Metelkovi nastopile skupine, ki so v vseh pogledih – tako kot sam novičnik Paranoid – zaznamovale slovensko sceno. V petek bodo na oder stopili Chains, Classified, Dekadent, Kamra, Metalsteel, Morost, Nefarious Vermin, Root A' Balluta, Space Unicorn on Fire, Terminal Disease in Vulvathrone, v soboto pa Brutart, Cvinger, Challenger, Divine Illusion, Einschlog, Extreme Smoke 57, Hellcrawler, Mist, Penitenziagite, Sarcasm, Shanti Nilaya, SkyEye, Smrt, Sovrag in Woygn.

Poleg tega bo metalska proslava tudi dogodek v duhu dobrodelnosti – vsa zbrana sredstva od prodaje kart bodo namenjena društvu Rdeči noski.

Če se dogodka ne boste mogli udeležiti, a bi vseeno želeli donirati, lahko to naredite z neposrednim nakazilom Rdečim noskom:



Društvo Rdeči noski, Vojkova cesta 4, 1000 Ljubljana

SI56 6100 0000 8643 823

koda namena: CHAR

namen: Donacija za obiske Rdečih noskov

sklic: SI00 032024-25