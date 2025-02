Po škandalu vendarle prihaja na Oskarje

Prva transseksualna nominiranka za oskarja je veljala za favoritko, a si je z rasističnimi in islamofobnimi tviti najverjetneje zapravila vse možnosti, da bi osvojila zlati kipec.

Karla Sofia Gascón, glavna igralka muzikala Emilia Pérez, namerava priti na nedeljsko podelitev oskarjev, poroča Variety. Nominirana je v kategoriji glavnih igralk in je kar nekaj časa veljala za favoritko, potem ko je za to vlogo že pobrala množico nagrad, med drugim na festivalu v Cannesu.

Po razkritju spornih tvitov je prenehala osvajati nagrade

Potem pa so v javnost prišle njene izjave oziroma tviti iz preteklosti, v katerih je izražala rasistična in islamofobna stališča, njene možnosti za zmago na Oskarjih pa so nenadoma usahnile. Iz svojih promocijskih aktivnosti za film Emilia Pérez jo je izključil tudi Netflix, ki pa jo bo zdaj vendarle pripeljal na podelitev oskarjev.

Za zdaj ni jasno, ali se bo na Oskarjih sprehodila tudi po rdeči preprogi in dajala izjave medijem, prav tako ni znano, ali bo v občinstvu sedela ob preostanku filmske ekipe, prav tako nominiranih soigralkah Zoe Saldaña in Seleni Gomez ter režiserju Jacquesu Audiardu.