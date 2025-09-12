O ljubezni do življenja

Na uvodnem koncertu priljubljenega abonmaja SMS bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v četrtek, 18. septembra, in v petek, 19. septembra, ob 19.30 v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije zazvenela monumentalna Deveta simfonija Gustava Mahlerja.

Dirigent Kahi Solomnišvili Foto: Darja Štravs Tisu / Slovenska filharmonija

Proti koncu življenja se je Gustav Mahler vedno bolj bal "uroka 'devete' simfonije", kot piše muzikolog Gregor Pompe, saj so mnogi veliki skladatelji "umrli, potem ko so napisali devet simfonij – med najbolj znanimi gre izpostaviti Beethovna, Brucknerja, Dvořáka". Poleg tega je Mahlerja po tem, ko je dokončal Osmo simfonijo, prizadela smrt hčere Marije, odstopiti je moral z mesta direktorja dunajske Dvorne opere in bil primoran zaradi srčne napake bistveno omejiti svoje delovanje.

Toda čeprav se je pisanju usodne Simfonije št. 9 posvetil poln žalosti in vraževerja, je v naslednjih dveh letih na Južnem Tirolskem ustvaril neprimerljivo kompozicijsko umetnino. Ta namreč kljub morebitni prežetosti z mislimi na prihajajočo smrt kipi od strastne ljubezni do življenja in narave ter sle po premagovanju obupa s pomočjo lastne neusahljive ustvarjalne moči.

Skladatelj Gustav Mahler Foto: splet / Slovenska filharmonija

Slovenska filharmonija v novo koncertno sezono 2025/26, ki jo krasi slogan Moč lepote, tako vstopa prav z izvedbo Mahlerjeve veličastne ode življenju. Orkester Slovenske filharmonije bo ob tej priložnosti vodil njegov glavni dirigent Kahi Solomnišvili, ki je s slovenskimi filharmoniki v preteklih sezonah izvedel že več odmevnih abonmajskih koncertov ter drugih nastopov po Sloveniji in v tujini, v letošnji sezoni pa bo sestav povedel tudi na obsežno koncertno turnejo v Južno Korejo in na Japonsko.

Nakup vstopnic za koncerta lahko opravite prek spleta ali v Informacijskem središču Cankarjevega doma (Prešernova cesta 10, podhod Maxija), ki je odprto ob delavnikih od 11.00 do 13.00 in od 15.00 do 17.00 ter uro pred prireditvami (T (01) 2417 299, E vstopnice@cd-cc.si).

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKA FILHARMONIJA.