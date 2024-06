Nova koncertna sezona Slovenske filharmonije: "Glasba, vedno nova"

Foto: Slovenska filharmonija

Na številnih abonmajskih koncertih Slovenske filharmonije za vsakega nekaj

Priljubljeni abonma Same mogočne skladbe na oder Gallusove dvorane tudi v novi sezoni postavlja nekatere največje simfonične stvaritve 19. in 20. stoletja – dela Beethovna, Čajkovskega, Stravinskega, Rahmaninova, Šostakoviča, Debussyja, Straussa in Mahlerja, v abonmaju pa še posebej izstopa monumentalni Vojni rekviem, ki bo izveden pod taktirko Charlesa Dutoita. Abonma Filharmonični klasični koncerti v sezoni 2024/25 izpostavlja izbrana dela orkestrskega opusa Johannesa Brahmsa, častnega člana Filharmonične družbe. V njem se bodo lahko obiskovalci prepustili vsem štirim Brahmsovim simfonijam in obema njegovima klavirskima koncertoma, ki jih bodo dopolnila izbrana dela Haydna, Mozarta in Mendelssohna. Že peto sezono zapored Slovenska filharmonija v abonmajsko shemo umešča tudi abonma Sodobne orkestrske skladbe, ki se osredotoča na glasbeno ustvarjalnost 20. in 21. stoletja. Njegove vedno bolj obiskane koncerte ob tem dopolnjujejo poučne Sobotne izobraževalne matineje ter pokoncertna druženja občinstva z nastopajočimi in skladatelji v Stekleni dvorani Lili Novy.

Raznovrsten program bosta obiskovalcem koncertov Slovenske filharmonije ponudila tudi abonmaja s koncerti v Dvorani Marjana Kozine. V Vokalno-instrumentalnem programu bosta vsak po dva koncerta vodila Kahi Solomnišvili in Stephen Layton. Prvi se bo soočil z Brucknerjem, Stravinskim in Orffom, drugi pa posegel po Pärtu, Mozartu in Bachu. Stephen Layton bo poleg tega vodil kar tri koncerte Pretežno vokalnega cikla, na katerih bo v ospredje stopila domača dediščina vokalne glasbe, ki ji bodo ob bok postavljena najlepša dela iz svetovne zborovske zakladnice. Abonma PVC bosta zaznamovala še dva gostujoča dirigenta – Sebastjan Vrhovnik ter Hyonah Song iz Južne Koreje, v njem bo mogoče prisluhniti tudi samospevu. Sporede tega cikla bodo dodatno osvetljevali predkoncertni pogovori, tako kot abonma SOS pa bodo tudi abonma PVC obogatila pokoncertna druženja.

Obenem bo v sezoni 2024/25 Slovenska filharmonija v okviru Družinskega abonmaja izvedla kar šest osmišljenih in iskrivih koncertov za mlade poslušalce, ki bodo lahko na njih odkrivali mnoge neznane glasbene pokrajine, glasbo povezovali z različnimi družbenimi pojavi, skladatelji etničnih manjšin, osebnostnimi procesi in čustvi ter se podali v labirinte sodobne in filmske glasbene ustvarjalnosti.

Število obiskovalcev koncertov Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije se v zadnjih dveh letih naglo povečuje.

Novost za najzvestejše abonente Poleg že uveljavljenih ugodnosti za abonente Slovenske filharmonije predstavlja največjo novost v filharmonični abonmajski shemi Veliki abonma. Ker je med abonenti mogoče zaznati porast zanimanja za nakup več različnih abonmajev, se je Slovenska filharmonija odločila svojim najzvestejšim obiskovalcem ponuditi možnost nakupa Velikega abonmaja. Ta zaobsega vseh 16 koncertov treh abonmajskih ciklov, ki jih Slovenska filharmonija izvaja v Cankarjevem domu – SMS, FKK in SOS. Vpis abonmajev za novo sezono poteka vsak delavnik od 11. do 13. in od 15. do 17. ure v Slovenski filharmoniji na Kongresnem trgu 10 oziroma prek spleta.

