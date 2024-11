V Piranu se je 7. novembra začelo snemanje novega celovečernega igranega filma scenarista in režiserja Damjana Kozoleta z naslovom 20 metrov. "Zgodba je inspirirana z romanom Zločin in kazen. V mestu, v katerem vsi vse vedo, se glavna junakinja sooča z mračno skrivnostjo in lastno vestjo," je o filmu povedal Kozole.

V glavnih vlogah nastopajo sarajevska igralka Maja Izetbegović, hrvaški zvezdnik Goran Bogdan ter debitantki na filmu Kim Radovac in Ajda Opara, v epizodnih vlogah igrajo še Saša Tabaković, Nina Valič, Valter Dragan in številni Pirančani.

Goran Bogdan in Maja Izetbegović Foto: Urša Premik

Film nastaja v produkciji Vertiga, Zavoda za kulturne dejavnosti, koproducenti pa so RTV Slovenija, Filmska kuća Baš Čelik iz Srbije, Terminal 3 Film iz Hrvaške, Kino Oko iz Severne Makedonije in Pro.Ba iz Bosne in Hercegovine. Produkcijo filma so finančno podprli Slovenski filmski center, Filmski center Srbije in program Ustvarjalna Evropa MEDIA.

Damjan Kozole je eden najuspešnejših slovenskih režiserjev, njegovi filmi se redno uvrščajo na pomembne filmske festivale. Njegov zadnji projekt je bil film Pero (2023), ki ga je posvetil svojemu pokojnemu prijatelju in igralcu Petru Musevskemu. Film je bil premierno prikazan na rotterdamskem filmskem festivalu, na Festivalu slovenskega filma v Portorožu pa je lani prejel vesno za posebne dosežke.

