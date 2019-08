Znani soigralci v resnični romanci

AKTUALNI ZVEZDNIŠKI PARI

Vsi vejo (Penélope Cruz in Javier Bardem)

Najnovejši psihološki triler iranskega režiserja Asgharja Farhadija je že peti skupni celovečerec Cruzove in Bardema po filmih Pršut, pršut (1992), Ljubezen v Barceloni (2008), Svetovalec (2013) in Ljubiti Pabla (2017). Oskarjevca sta se začela sestajati leta 2007, tri leta pozneje sta si dahnila usodni da, v zakonu pa sta se jima rodila deček in deklica. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Luč sredi morja (Alicia Vikander in Michael Fassbender)

Prejemnica oskarja za stransko vlogo v drami Dansko dekle Alicia Vikander in Michael Fassbender sta se spoznala na snemanju te čustvene priredbe istoimenskega romana o mladem avstralskem paru, ki v nasedlem čolnu najde neznanega dojenčka. Dva meseca pozneje, decembra 2014, sta sporočila, da sta v romantičnem razmerju, poročila pa sta se oktobra 2017 na španski Ibizi . • V soboto, 24. 8., ob 16.45 na CineStar TV Premiere 2.

Tiho mesto (Emily Blunt in John Krasinski)

Emily Blunt in John Krasinski sta poročena od leta 2010, pred kamero pa sta prvič združila moči v tej grozljivki o družini, ki mora v postapokaliptičnem svetu živeti v tišini, da bi se skrila pred skrivnostnimi stvori. Zvezdnika sta navdih za vlogi črpala iz resničnega življenja, režiser in soscenarist filma Krasinski pa je snemanje s svojo ženo opisal kot "verjetno najboljši čas v moji karieri". • V nedeljo, 18. 8., ob 2.30 na HBO 2.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Sanjska hiša (Rachel Weisz in Daniel Craig)

Prejemnica oskarja za stransko vlogo v filmu Zvesti vrtnar in aktualni James Bond sta več let prijateljevala, preden sta se leta 2010 med snemanjem psihološke srhljivke Jima Sheridana tudi zaljubila. Poročila sta se leto pozneje, na zasebni slovesnosti v New Yorku pa so bili prisotni samo štirje gosti, med njimi tudi njuna otroka iz prejšnjih zakonov. • V ponedeljek, 19. 8., ob 22.05 na Planet PLUS.*

Pod njenim oknom (Polona Juh in Saša Tabaković)

Uspešna slovenska igralca sta se spoznala na snemanju romantične drame Metoda Pevca, v kateri sta najprej le igrala zaljubljeni par, nato pa sta se tudi zares zaljubila. Oba sta za svoji vlogi v tem filmu prejela nagrade, zanju največja nagrada pa je resnična ljubezenska zgodba, ki še vedno traja in iz katere se jima je rodil sin Bela. • Film je na voljo v videoteki VOYO.

Igra prestolov (Rose Leslie in Kit Harington)

Čeprav se ljubezen med Jonom Snowom in Ygritte v seriji ne konča prav dobro, je imel par več sreče v zasebnem življenju. Svojo romanco sta poskušala skriti tako pred javnostjo kot pred soigralci, a sta bila pri tem neuspešna. Po petih letih razmerja z občasnimi prekinitvami sta Rose in Kit leta 2017 naznanila svojo poroko in se junija 2018 na Škotskem tudi poročila. • Serija je na voljo na HBO OD/GO.

ZVEZDNIŠKI PARI, KI SO SE RAZŠLI

Neverjetni Spider-Man (Emma Stone in Andrew Garfield)

Zvezdnika sta se zbližala na snemanju filma o Spider-Manu, v katerem je Garfield upodobil naslovnega junaka, poznejša oskarjevka Stonova pa njegovo ljubezen iz šolskih klopi. Zlobni jeziki so se spraševali, ali je morda njuno razmerje zgolj krinka za promocijo filma. Ljubezen je trajala dobra štiri leta, a so njune vezi tudi po razhodu ostale srčne in prijateljske. • V videoteki DKino.

Gospod in gospa Smith (Angelina Jolie in Brad Pitt)

Par, znan pod vzdevkom Brangelina, se je zaljubil prav na snemanju te akcijske komedije iz leta 2005 o poročenih poklicnih morilcih, Bradova afera z Angelino pa naj bi bila kriva za njegovo ločitev od igralke Jennifer Aniston, čeprav sta jo zvezdnika vseskozi zanikala. Starša šestih otrok – treh posvojenih in treh bioloških – sta se poročila leta 2014 in dve leti pozneje razšla, pred tem pa sta skupaj posnela še dramo Ob morju. • V četrtek, 22. 8., ob 21. uri na FOX Movies.*

Greva narazen (Jennifer Aniston in Vince Vaughn)

Po razhodu z Bradom Pittom je Anistonova našla tolažbo v objemu svojega soigralca v romantično-komični drami Greva narazen Vinca Vaughna. Par je v razmerju vztrajal eno leto, v vmesnem času pa je Vaughn vložil tožbo proti trem tabloidnim revijam zaradi trditev, da je bil nezvest Aniston. Če nič drugega, jima po razhodu ni bilo treba deliti stanovanja, kot to velja za njuna lika v tem filmu. • V ponedeljek, 19. 8., ob 7.30 na TV 1000.*

Krik (Courteney Cox in David Arquette)

Soigralka Anistonove v seriji Prijatelji Courteney Cox in David Arquette sta se spoznala na snemanju prvega dela franšize Krik, a sta se začela sestajati šele med snemanjem drugega dela, v katerem se zbližata tudi njuna lika. Poročila sta se leta 1999, šest let pozneje se jima je rodila hčerka, leta 2010, kmalu po koncu snemanja četrtega dela Krika, pa sta se razšla in dve leti pozneje še uradno ločila.• V soboto, 17. 8., ob 2.10 na HBO in v petek, 23. 8., ob 22. uri na AMC.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Dnevi grmenja (Tom Cruise in Nicole Kidman)

Zvezdnika sta se spoznala leta 1989 na snemanju te različice filma Top-Gun, v kateri so letala zamenjali dirkalni avtomobili, poročila pa sta se na božični večer leta 1990. V zakonu sta vztrajala do leta 2011, v vmesnem času pa sta posvojila dva otroka – leta 1992 deklico in leta 1995 dečka – in posnela dva filma – zgodovinsko ljubezensko dramo Oddaljena obzorja (1992) in erotično dramo Široko zaprte oči (1999). • V petek, 23. 8., ob 21. uri na FOX.*

Nimfomanka (Mia Goth in Shia LaBeouf)

Razburkano razmerje se je začelo na snemanju filma Nimfomanka, v katerem je režiser Lars von Trier od igralcev pred kamero zahteval resnične spolne odnose. Poročila sta se leta 2016 v Las Vegasu s ceremonijo za 700 dolarjev, ki je bila predvajana v živo na spletu. Kljub temu, da se je pozneje izkazalo, da ni šlo za pravo poroko, sta bila igralca poročena in sta se ločila leta 2018. • V videoteki DKino.

Stanovanje (Monica Bellucci in Vincent Cassel)

Zloglasni francoski ženskar Vincent Cassel in takrat še precej neznana italijanska igralka Monica Belluci sta se spoznala med snemanjem tega francoskega filma o zaročenem moškem, ki postane obseden z nekdanjo ljubimko. Starša dveh deklet sta se poročila leta 1999 in ločila leta 2013, pred kamero pa sta nastopila še v filmih Dobermann (1997), Volčja bratovščina (2001), Nepovratno (2002) in Vohunska naveza (2004). • V soboto, 17. 8., ob 3.50 na AMC.*

Hannah in njeni sestri (Mia Farrow in Woody Allen)

Mia Farrow je bila v razmerju s filmskim ustvarjalcem Woodyjem Allenom od leta 1979 do leta 1992 in igrala kar v trinajstih njegovih filmih, med drugim tudi v s tremi oskarji nagrajeni komični drami Hannah in njeni sestri (1996). Njuno razmerje in poklicno sodelovanje se je končalo, ko je igralka ugotovila, da jo je Allen varal z njeno posvojenko, takrat 22-letno Soon-Yi Previn. • V soboto, 23. 8., ob 8.20 na AMC.*

Dobri Will Hunting (Minnie Driver in Matt Damon)

Zvezdnika sta se začela sestajati leta 1996 med snemanjem filma Dobri Will Hunting, ki je Damonu in njunemu soigralcu Benu Afflecku prinesel oskarja za najboljši izvirni scenarij. Po slabem letu se je njuna romanca končala na precej nenavaden način. Damon je namreč v intervjuju z Oprah zanikal, da ima dekle, kar je najbolj presenetilo prav Minnie. Ups. • V sredo, 28. 8., ob 19.20 na CineStar TV Premiere 1.

Napovednik filma Luč sredi morja:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 5 Planet │Planet HD 3│13 DA Planet 2 │Planet 2 HD 22│24 DA Planet PLUS │ Planet PLUS HD 21│23 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 6 in 201 │ 204 │ 206 DA CineStar TV Premiere 1 225│ 226 (HD) NE CineStar TV Premiere 2 227│ 228 (HD) NE Videoteka VOYO 239 AMC 232│ 246 (HD) DA FOX 210│ 211 (HD) DA FOX Movies 216│ 217 (HD) DA TV 1000 218 DA