Vsi vejo (Todos lo saben/Everybody Knows)

Oskarjevec Asghar Farhadi (Ločitev, Trgovski potnik) je svojo značilno mešanico psihološkega trilerja in družinske drame tokrat umesti v idilo španskega podeželja, glavni vlogi pa je zaupal zakoncema Penélope Cruz in Javierju Bardemu. Film je odprl 71. festival v Cannesu in bil nominiran za osem nagrad goya.

Francija, Italija, Španija │ 2018 │ 127 min. │ Psihološki dramatičen triler R: Asghar Farhadi│ I: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Inma Cuesta IMDb: 7,0/10 │ Rotten Tomatoes: 97 % │ Uporabniki Googla: 83 %

Laura se po 14 letih vrne iz Buenos Airesa, kjer si je z možem Alejandrom ustvarila družino, v domačo vas blizu Madrida, da bi se udeležila sestrine poroke. Snidenje je nadvse prisrčno, znova pa se sreča s staro ljubeznijo Pacom, ki je zdaj poročen z učiteljico Beo.

Ko nenadoma ugrabijo njeno najstniško hčerko Irene in ji prepovejo, da bi klicala policijo, se njena družina s tem strinja. Kmalu se začnejo vrstiti zemljiški spori, stare zamere in ugibanja o bogastvu, neizbežno pa je tudi razkrivanje družinskih skrivnosti.

"S svojimi filmi ne želim nujno nečesa sporočati. Če lahko gledalec iz kateregakoli dela sveta, kulture ali jezika, ki imajo povsem različne značilnosti, občuti empatijo do mojih likov, ne da bi jih poznal, če se lahko postavi v njihovo kožo, potem sem dosegel svoj cilj.

To je tisto, kar najbolj poudarjam pri slehernem filmu, kar tudi sam potrebujem in kar potrebuje današnji svet – empatijo do sočloveka, ki je zmožna presegati meje in kulture." Asghar Farhadi, režiser in scenarist filma

"Uganka postane vznemirljivo napeta, vsako še tako neznatno odkritje podeli resnični podobi družine nove odtenke in razsežnosti. Nihče se ne more izogniti našemu sumu, a tudi ne sočutju." Emily Yoshida, Vulture

"Z eksplozivnim zvezdniškim nabojem Javierja Bardema in Penélope Cruz je Farhadi krepko povišal stave, hkrati pa je svojemu vznemirljivemu pripovednemu slogu našel najbolj dostopen žanr doslej – s suspenzom prežet kalup ugrabitvenega trilerja." Eric Kohn, IndieWire

Napovednik filma Vsi vejo: Zanimivosti: Vsi vejo je osmi celovečerec iranskega režiserja Asgharja Farhadija , njegov prvi špansko govoreči film in drugi film po Preteklosti (2013) , ki ga režiser ni posnel v svoji domovini.

, njegov prvi špansko govoreči film in drugi film po , ki ga režiser ni posnel v svoji domovini. Ločitev (2011) prejel več kot sedemdeset uglednih mednarodnih nagrad, med njimi tudi berlinskega zlatega medveda in oskarja za najboljši tujejezični film.

prejel več kot sedemdeset uglednih mednarodnih nagrad, med njimi tudi berlinskega zlatega medveda in oskarja za najboljši tujejezični film. Režiser je odložil produkcijo tega filma, da bi se vrnil v Iran in tam posnel Trgovskega potnika (2016) . Tega je Akademija prav tako nagradila z oskarjem za najboljši tujejezični film.

. Tega je Akademija prav tako nagradila z oskarjem za najboljši tujejezični film. To je že peti skupni celovečerec Penélope Cruz in Javierja Bardema po filmih Pršut, pršut (1992), Ljubezen v Barceloni (2008), Svetovalec (2013) in Ljubiti Pabla (2017).

Par je sicer poročen od leta 2010, oba pa se lahko pohvalita z oskarjem – Cruzova ga je prejela za stransko vlogo v romantični drami Ljubezen v Barceloni, Bardem pa za stransko vlogo v trilerju Ni prostora za starce (2007).

Pedra Almodóvarja .

. Farhadi je bil po zaslugi tega filma že tretjič nominiran za prestižno zlato palmo.

Film Vsi vejo je bil nominiran za osem nagrad goya, tudi v kategorijah najboljšega španskega filma leta, režije, izvirnega scenarija in glavne ženske ter moške vloge, vendar je na podelitvi španskih različic oskarjev ostal praznih rok.

