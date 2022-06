Žiranta v šovu Zvezde plešejo odpustili zaradi spogledovanja s tekmovalko

Igralca Matthewa Morrisona, ki je zaslovel v televizijski seriji Glee, so zaradi neprimernega odnosa s tekmovalko odpustili iz šova So You Think You Can Dance, v katerem je sodeloval kot žirant.

43-letni Matthew Morrison, ki je v ameriški različici oddaje Zvezde plešejo sodeloval kot žirant, je eni od tekmovalk pošiljal sporočila, zaradi katerih se je počutila neprijetno, poroča revija People.

Tekmovalka je o tem obvestila producente, ti pa so se obrnili na vodstvo televizije Fox. Po preiskavi dogodka so Morrisona iz šova odpustili.

Novico je sporočil prejšnji petek

Novica, da je broadwayski zvezdnik, ki je bil nominiran za nagrado tony, zapustil resničnostni šov, je odjeknila v petek, nekaj več kot teden dni po premieri 17. sezone, ki je bila 18. maja. Takrat je Morrison v izjavi za People dejal, da šov zapušča, ker ni sledil "produkcijskim protokolom tekmovanja".

Pravi, da bo to ena najboljših sezon do zdaj

"Da sem imel priložnost biti sodnik na So You Think You Can Dance, je bila zame izjemna čast. Zato globoko obžalujem, da vas moram obvestiti, da bom šov zapustil," je dejal v izjavi.

"Po snemanju krogov avdicij za oddajo in končnega izbora 12 finalistov nisem sledil produkcijskim protokolom tekmovanja, kar mi je preprečilo, da bi lahko pošteno sodil o konkurenci," je dodal in nadaljeval: "Vsem vpletenim se ne morem dovolj opravičiti. Skupaj z vami bom spremljal tisto, kar vem, da bo ena najboljših sezon do zdaj."

Ker je bila večina epizod te sezone posneta vnaprej, se bo Morrison v oddaji pojavljal do sredine junija, poroča Entertainment Weekly in dodaja, da naj bi njegovo zamenjavo pripeljali za drugi del snemanja tekmovanja. Morrison je bil del nove žirije, ki je zamenjala Nigela Lythgoeja in Mary Murphy z JoJo Siwa in Stephenom Bossom - Twitchem. Cat Deleey se v tej sezoni vrača kot gostiteljica.

Z ženo Renee imata dva otroka

Igralec je od leta 2014 poročen s 37-letno glasbenico Renee Puente, s katero imata dva otroka – triletnega sina Revela Jamesa Makaia in 11-mesečno deklico Phoenix Monroe. Par na svojih profilih na Instagramu pogosto deli družinske fotografije, odkar pa je v javnosti odjeknila novica, da je tekmovalki resničnostnega šova pošiljal spogledljiva sporočila, so se pojavili neprijazni komentarji, kot je: "Upam, da ne varaš žene in matere svojih otrok zaradi ene tekmovalke."