Zaradi podpore Palestini odslovili igralko Susan Sarandon

Pri agenciji UTA so za The Los Angeles Times potrdili, da Susan Sarandon ni več njihova stranka. Foto: Guliverimage

Sarandonova se je že v začetku meseca znašla pod plazom kritik zaradi izjav na propalestinskem shodu v New Yorku. Igralka, ki je zaigrala v filmih, kot sta Thelma & Louise in Zadnji sprehod, je po poročanju ameriškega New York Posta pozvala k prekinitvi spopadov. "V tem času je veliko ljudi, ki se bojijo, da so Judje, in zdaj spoznavajo, kakšen je občutek biti musliman v tej državi," je Sarandonova med drugim povedala na shodu.

V začetku meseca je za New York Times dejala, da se je zgodila "grozna stvar, ko so antisemitizem zamenjali z govorjenjem proti Izraelu". "Sem proti antisemitizmu. Sem proti islamofobiji," pravi igralka.

Agencija se je odločila, da Sarandonovo odslovi v obdobju, ko se zabavna industrija v ZDA spopada z vprašanjem, kako se odzvati na dogajanje na Bližnjem vzhodu. Igralka sicer ni osamljen primer.

Odslovili tudi Melisso Barrera

Igralko Melisso Barrera so tako odslovili iz prihajajoče franšizne grozljivke Krik VII, potem ko je na družbenih omrežjih delila propalestinske objave, za katere so nekateri menili, da je z njimi prestopila na stran antisemitizma.

Igralka je na enem od družbenih omrežij objavila, da "Gazo trenutno obravnavajo kot koncentracijsko taborišče. Vsi so stisnjeni v kot, brez izhoda, brez elektrike in vode. (...) Ljudje se iz zgodovine niso naučili ničesar. In tako kot v preteklosti ljudje tudi zdaj vse to nemo opazujejo. To je genocid in etnično čiščenje," je objavila Barrera.

Pri agenciji Creative Artists Agency pa je z mesta v upravnem odboru in sovodje oddelka za film odstopila ugledna agentka Maha Dakhil, ko je bila deležna kritik zaradi objave na družbenem omrežju, v kateri je Izrael obtožila genocida. Kasneje je svojo objavo izbrisala in se opravičila. Kljub temu je z oskarjem nagrajeni scenarist Aaron Sorkin zapustil agencijo in odšel h konkurenčni agenciji WME.

