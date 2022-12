Začenja se festival LGBT filma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S projekcijo dokumentarnega filma LGBT SLO 1984 režiserja Borisa Petkovića v ljubljanskem Kinodvoru se tudi uradno začenja 38. festival LGBT filma. Potekal bo na različnih lokacijah po Sloveniji in tudi v zamejstvu. Festivalski dogodki so se sicer v Ljubljani začeli že v četrtek.

Letošnji festival bo ponudil 25 igranih celovečernih filmov in dokumentarcev ter 27 kratkih filmov, ki prihajajo iz 35 držav. Po besedah enega od selektorjev festivala Braneta Mozetiča večina filmov pripoveduje o homofobiji ali ponotranjeni homofobiji.

Prelomni trenutek leta 1984

Še največ o tem pove uvodni film festivala LGBT SLO 1984. Dokumentarec režiserja Borisa Petkovića v izhodišče postavi festival Magnus - homoseksualnost in kultura leta 1984 v Škucu v Ljubljani, ki je bil prelomni dogodek slovenskega gibanja LGBT in obenem začetek filmskega festivala LGBT. Film po Mozetičevih besedah na najbolj slikovit način pokaže boj neke manjšine za svoje mesto v svetu.

Na nocojšnji projekciji v Kinodvoru bodo podelili tudi nagrado za najboljši slovenski kratki film. Prejme jo umetniški tandem The Witch Twins (Robi in Alen Predanič) za film Marjetica v postelji, ki ga bodo prikazali pred filmom ob odprtju.

Projekcije po vsej Sloveniji in v Trstu

V Ljubljani bodo festivalske lokacije Slovenska kinoteka, Kinodvor in Kulturni center Q - Klub Tiffany. Festival pa bo s projekcijami segel še na Ptuj, v Maribor, Koper, Bistrico ob Sotli, Idrijo, Slovenj Gradec in Trst.

Izbor kratkih filmov bo v času festivala brezplačno dostopen na festivalski spletni strani, v festivalskem tednu pa bo potekalo tudi več obfestivalskih aktivnosti – pogovori s filmskimi ekipami in gosti festivala, okrogle mize in akcija Promocija knjige, v kateri povezujejo film in literaturo ter občinstvu delijo izvode knjig založbe Škuc.

Med festivalom, ki se bo sklenil 18. decembra, bo mednarodna žirija izbrala najboljši igrani film, svojo oceno bo dalo tudi občinstvo.

