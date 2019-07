Vrhunske španske serije, ki niso telenovele

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španske TV-serije še zdaleč niso samo telenovele, v evropsko produkcijo pa vnašajo edinstven šarm in svežino. Predstavljamo vam štiri odlične naslove, ki si jih lahko ogledate v videoteki Pickbox NOW – od vznemirljive kriminalke in mračnega trilerja do dramske serije, ki jo je navdahnil nogomet.

Resnica (La Verdad)

Kriminalna serija Resnica se vrti okrog dekleta Paule, vnukinje enega od najpomembnejših bankirjev v Španiji, ki je izginila pred devetimi leti. Zdaj se sedemnajstletna Paula pojavi po pobegu iz grozljivega spolnega suženjstva.

Na policijski postaji noče govoriti z nikomer razen z Marcosom, mladim policistom, zadolženim za njen primer. Ko se njena družina trudi navaditi na njeno vrnitev, novinar Lalo Ruiz vztrajno trdi, da Paula ni to, za kar se predstavlja. Njena vrnitev postaja večja uganka kot njeno izginotje.

Vem, kdo si (Se Quien Eres)

Vem, kdo si je izjemno napet in temačen španski triler s številnimi nepričakovanimi preobrati.

V središču zgodbe je ugledni odvetnik in profesor Juan Elias, ki je po nesreči izgubil spomin. Kmalu odkrije, da je glavni osumljenec za izginotje svoje nečakinje in študentke fakultete, na kateri predava.

Preiskava njenega izginotja pripelje do neverjetnih spoznanj, norih situacij in napetih sporov med dvema vplivnima družinama.

Napovednik serije Vem, kdo si:

Druga plat nogometa (Todo por el juego)

Serija Druga plat nogometa temelji na resničnih dogodkih in izjemno zanimivi knjigi El futbol no es asi (Nogomet ni takšen), ki jo je leta 2014 napisal predsednik španske La Lige Javier Tebas.

V njej opisuje vse, kar se dogaja v nogometu, in razgali tudi temno plat tega športa, njegov pisano besedo pa so ustvarjalci spretno priredili za male zaslone.

Napovednik serije Druga plat nogometa:

Skrito v očeh (Lo que escondian sus ojos)

Romantična miniserija Skrito v očeh temelji na romanu španske pisateljice Nieves Herrero in prikazuje ljubezensko zgodbo med Francovim svakom Ramónom Serranom Suñerjem, ministrom za zunanje zadeve in enim od najvplivnejših ljudi v Francovi vladi, ter markizo Llanzol, ki ima vse – lepoto, bogastvo in status.

Njuna ljubezenska zgodba se začne v povojni Španiji in povzroči škandal v določenih družbenih krogih, serijo pa bi lahko opisali z naslednjimi besedami – razkošna, strastna in škandalozna!