Velika zmaga slovenskih filmov v Avstriji

Na 17. filmskem festivalu K3 v Beljaku so v treh pomembnih kategorijah slavili filmi Jezdeca, Babičino seksualno življenje in Odmevi žalosti.

Filmski festival K3 v Beljaku velja za kulturni most med tremi regijami: Koroško, Slovenijo in Furlanijo - Julijsko krajino. Na njem poleg tekmovalnega programa kratkih in celovečernih filmov s posebnimi programi predstavljajo tudi raznolike kulture obmejne regije.

Na letošnji pravkar končani ediciji je izstopala zmaga slovenskega kandidata za nominacijo za oskarja, filma ceste Jezdeca režiserja Dominika Menceja. Na festivalu K3 je prejel nagrado za najboljši celovečerni film, zmaga pa mu je prinesla tudi distribucijo v avstrijskih kinematografih.

O filmu Jezdeca je v intervjuju za Siol.net spregovoril igralec Timon Šturbej:

Jezdeca si želi za predvajanje odkupiti tudi avstrijska pretočna platforma Kino VOD Club, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.

Zmago na festivalu K3, sicer pa še eno od mnogih, si je priboril tudi kratki dokumentarno-animirani film Babičino seksualno življenje Urške Djukić. Gre za najuspešnejšo slovensko filmsko delo v zadnjem času, ki je lani prejelo nagrado European Film Award – evropskega oskarja, pa tudi najvišje priznanje filmski umetnosti v Franciji, nagrado cezar.

Za tretje slovensko slavje pa je poskrbela transdisciplinarna vizualna umetnica Verena Repar, ki si je z animiranim filmom Odmevi žalosti (Echoes of Grief) prislužila nagrado občinstva za kratki film in si jo razdelila s filmom Distorzija koroškega režiserja Siegfrieda Ortnerja. Koroško-slovenska umetnica je oblikovala tudi letošnjo celostno vizualno podobo festivala K2. Njen eksperimentalni, animirani film črpa iz osebnih izkušenj žalovanja po smrti očeta in ustvarja vir "identifikacije in podpore" za druge, ki se spopadajo z izgubo bližnjega.

Preberite še: