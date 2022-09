V risanki Pujsa Pepa predstavili prvi istospolni par

1. Peppa Pig has introduced its first same-sex couple for the first time in its 18-year history.



During an episode titled Families, which aired in the UK on Tuesday, Peppa's classmate Penny Polar Bear shares that she has two mothers. pic.twitter.com/4iX9i2QVQH — BFM News (@NewsBFM) September 8, 2022

Med epizodo z naslovom Družine, ki so jo v Združenem kraljestvu že predvajali, so predstavili Pepino prijateljico, polarno medvedko Penny, ki ima dve mami. Med risanjem portreta svoje družine je Penny pujsi Pepi pojasnila, da ima dve mami: "Ena mama je zdravnica, druga pa kuha špagete."

Novost uvedli po peticiji, za katero so zbrali skoraj 24 tisoč podpisov

Risanka, ki sta jo ustvarila britanska animatorja Mark Baker in Neville Astley, je na sporedu že od leta 2004. Prvič v 18-letni zgodovini pa so predstavili istospolni par.

Novost so uvedli po peticiji, ki so jo pred dvema letoma ustvarili na spletu in je zahtevala "istospolno starševsko družino v Pujsi Pepi". Zanjo so zbrali skoraj 24 tisoč podpisov. Avtorji peticije so navedli, da si otroci, ki gledajo Pujso Pepo, zapomnijo marsikaj: "Izključitev istospolnih družin jih bo naučila, da so normalne le družine z enim staršem ali dvema staršema različnih spolov, kar zanje ni dobro."

Robbie de Santos, direktor komunikacij in zunanjih zadev pri dobrodelni organizaciji za pravice LGBT Stonewall, je uvedbo istospolne družine opisal kot fantastično. "Številni otroci, ki gledajo risanko, imajo dve mami ali dva očeta, zato bo staršem in otrokom pomenilo veliko, da so njihove izkušnje predstavljene tudi v risanki," je povedal za BBC.

Burne razprave na družbenih omrežjih

Pujsa Pepa sicer ni prva risanka, ki prikazuje istospolni par. Ameriška risanka Arthur, ki je namenjena otrokom, starim od štiri do osem let, je že leta 2019 prikazala istospolno usmerjeno poroko. Drugi podobni risanki sta še Adventure Time in Steven Universe, ki pa sta namenjeni otrokom, starejšim od deset let.

Se je pa po koncu epizode Pujse Pepe, v kateri so predstavili istospolni par, na družbenih omrežjih razvnela burna razprava o predstavitvi takšne družine. "Istospolni par v Pujsi Pepi ... Ali niso otroške oddaje samo za otroke?" je zapisal eden izmed uporabnikov Twitterja, drugi pa se z njim ni strinjal: "No, kaj pa veš? Moji otroci so v risanki videli istospolni par in ni bilo konec sveta."

Peppa pig has or is about to introduce a new friend with mummy and mummy!! I mean FFS ! I have no problem with LGBT etc but what I do have a problem with is this shit being drummed into them when they're toddlers , stop confusing them and let them be kids. — Russell Lloyd (@RussellLloyd69) September 7, 2022