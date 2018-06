Tako je bilo v zakulisju tik pred finalom šova The Biggest Loser Slovenija #video #foto

Še malo nas loči od razglasitve velikega zmagovalca druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija in napetost pred razglasitvijo je že velika.

Kdo bo nasledil Bojana Papeža, ki je v prvi sezoni shujšal neverjetnih 74,4 kilograma? Možnosti za zmago ima pet finalistov: Željko Živković, Maja Drolc Begović, Edo Mesič, Blaž Hudelja in Klara Hrovat Vidmar. Kako pričakujejo veliki finale, si poglejte v videu:

Odgovora na to, kdo si najbolj zasluži zmago, noče podati nihče, niti trenerja Jan Kovačič in Nataša Gorenc niti voditelj Marko Potrč. Tik pred finalom so strnili najbolj zanimive trenutke šova in razpravljali o tem, kdo bi lahko bil zmagovalec.

V zaodrju nam je Jan zaupal, kdo ga je v drugi sezoni najbolj navdušil, Nataša pa je razkrila, kdo od moških tekmovalcev bo po njenem mnenju danes s preobrazbo najbolj presenetil.

Sicer pa lahko tudi gledalci odločate o zmagovalcu občinstva. Kako, preverite tukaj.

V ponedeljek ob 22. uri na Planet TV ne zamudite še posebnega dela komentatorske oddaje Od težaka do junaka, v katerem bo voditeljica Jasna Kuljaj s sokomentatorji gostila zmagovalca ali zmagovalko in preostale tekmovalce ter trenerja in tako postavila piko na i drugi sezoni šova The Biggest Loser Slovenija.