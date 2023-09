V glavnih vlogah se vračata Sylvester Stallone in Jason Statham, ki se z ekipo zoperstavita nevarnemu teroristu v podobi indonezijskega mojstra borilnih veščin Ika Uwaisa, ko ta poskuša zanetiti tretjo svetovno vojno.

Poglejte napovednik:

Večina akcije se odvije na dveh lokacijah, v libijski vojaški bazi in na letalonosilki v Tihem oceanu, vmes pa se film trudi iz igralcev iztisniti nekaj humorja. To uspe bolj ali manj edino Stathamu, čeprav se občasno kakšna šala posreči tudi drugim, denimo Tonyju Jaaju. Scenariji nikoli niso bili močna stran teh filmov, a ta je najšibkejši doslej. Vendar nihče ne gleda teh filmov zaradi zgodbe. Važna je zasedba.

Stallone in (pogrešana) družba

Kot pri vseh filmih o Plačancih, je tudi tukaj glavna atrakcija nabor slavnih imen pred kamero. V naslovni ekipi sta poleg omenjenih Stallona in Stathama še švedski mišičnjak (in Stallonov nasprotnik v Rockyju IV) Dolph Lundgren in Randy Couture, rokoborec in prvak UFC, ki sta še ostala iz izvirne zasedbe. Pridružijo pa se jim rapper 50 Cent, mojster borilnih veščin Tony Jaa in Megan Fox, ki igra Stathamovo partnerko, novo generacijo predstavljata Jacob Scipio in Levy Tran, ekipo pa vodi Ciin operativec v podobi Andyja Garcie. To je sicer zanimiva družba, a ne gre spregledati, da manjkajo mnoga zveneča imena prejšnjih filmov, denimo Terry Crews, Mickey Rourke, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Jet Li, Wesley Snipes, Harrison Ford in seveda Arnold Schwarzenegger. Če Stallone kot producent franšize resnično načrtuje še več teh filmov, bo moral bolj pobrskati po svojem imeniku.

Nova, bolj raznovrstna ekipa Plačancev se odpravlja v akcijo s precej več make-upa kot prejšnje. Od leve: Levy Tran, 50 Cent, Randy Couture, Megan Fox in Dolph Lundgren. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Potreboval bo tudi drugače zastavljeno vlogo. Igralec se namreč približuje že osmemu desetletju na zemlji in njegova nezmožnost igranja fizično napornih akcijskih scen je bila očitna že pri prvih Plačancih pred več kot desetimi leti. To pot se jim dobesedno izogne oziroma trosi smrt med nepridipravi iz udobja pilotskega sedeža. Tako mora akcijo nadoknaditi preostala ekipa, a med njimi so resnični mojstri kaskaderskih in borilnih prizorov zgolj Statham, Jaa in Uwais, medtem ko preostali bolj ali manj tekajo naokrog z orožjem v roki in čakajo na priložnost, da izrečejo kak dovtip.

Surova, a slabo posneta akcija

Po tem, ko je prejšnji film stavil več na zgodbo in humor ter skušal pritegniti širšo publiko z nižjo starostno oceno, je ta ponovno krvav. Akcijske scene so nasilne in brutalne, saj Stathamov lik denimo nenehno "nevtralizira" nasprotnike z nožem v vrat – in ta nož uporabi večkrat. Kaskaderski triki, ki jih je izvajala tudi slovenska ekipa pod nadzorom koordinatorja Roka Cvetkova, so klasični in dobro izpeljani, a pogosto posneti s preveč tresočo kamero in preštevilnimi rezi, ki jih oropajo kinetičnosti in dinamike.

Anglež Jacob Scipio igra Galana, ki se pridruži Plačancem kot sin lika Antonia Banderasa iz prejšnjega filma, kar je odlična izbira, saj mu je neverjetno podoben. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Tako dobimo nekaj zabavnih avtomobilskih in motorističnih podvigov ter veliko eksplozij med njimi, pretepaško pa se, kot omenjeno, odrežejo zgolj Jaa, Uwais in Statham, pa še tem ne uspe narediti pravega vtisa zaradi omejenih sposobnosti režiserja Scotta Waugha. Človek bi pričakoval, da bi lahko vsaj vprašal Jaaja, kako je posnel Ong-bak 2, ali pa Uwaisa, ali se spomni, kako so nastavili kamere in pripravljali koreografije za Racijo, ali pa ne nazadnje Stallona in Stathama, ki sta bila tukaj producenta, v svojih karierah pa sta posnela res številne akcijske scene za v anale.

Politična (ne)korektnost

Klasični akcijski triler, po katerem se zgledujejo Plačanci, je v svoji osnovi politično nekorekten, pogosto pa tudi šovinističen in rasističen. Plačanci so bili v svojih prejšnjih izletih vsekakor vse to, pogosto tudi po nepotrebnem (denimo s poniževalnim odnosom do Jeta Lija, ki se to pot ne vrne), tako da se tudi v četrto ne "poboljšajo". Humor je še zmeraj surov in neotesan, akcija pa groba in nasilna. Vseeno se tokrat izognejo pastem igranja belih odrešenikov in v ekipo vključeni ženski imata dejanski vlogi v akciji, pa čeprav so izbrali igralki, ki se morata pri tem povsem zanašati na kaskaderke.

Megan Fox igra Gino, partnerko lika Jasona Stathama in ključno članico Plačancev. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Zgodba ima proti pričakovanjem tudi nekaj političnega komentarja. Začne se v Libiji, kjer odlično opremljeni teroristi vdrejo v bazo nekdanjega Gadafijevega generala in ukradejo detonatorje za atomsko bombo. To nameravajo razstreliti na ladji pod ameriško zastavo v ruskih teritorialnih vodah, da bi sprožili tretjo svetovno vojno. Tako kot v prejšnjih dveh delih je tudi tukaj osnovna motivacija zlikovca zaslužiti s preprodajo orožja, kar odraža neideološko in neokapitalistično podobo sodobnega sveta, pa čeprav je ekipa petih scenaristov to najbrž izbrala zgolj zato, da bi bila zgodba karseda nekontroverzna v čim več državah.

Ali je film Plačanci 4 (The Expend4bles) vreden ogleda?

Če imate radi akcijske filme stare šole, potem je Plačanci 4 ena boljših možnosti v kinematografih. Tovrstni filmi ne nazadnje redko pridejo v kino, saj jih pogosteje najdemo v pretočnih videotekah, kot neko posebnost pa včasih celo na filmskih festivalih. Tako smo na lanskem Liffu lahko videli film Racija v Hanoju, v katerem je igral Ma Seok-do, znan tudi kot južnokorejski Sylvester Stallone, saj je neverjetno podoben zvezdniku Plačancev. Ma Seok-do bi bil tudi odlična pridobitev za morebitne prihodnje Plačance, letošnje nadaljevanje Racije v Hanoju, eden najuspešnejših korejskih filmov leta, pa za letošnji Liffe.

Že v prejšnjih filmih so se Plačancem pridružili nekateri ostareli zvezdniki, ki se niso zares potrudili, denimo Kelsey Grammer in Harrison Ford, a Andy Garcia je čisto preveč anemičen za akcijske filme. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Plačanci 4 (The Expend4bles)



Režija: Scott Waugh

Igrajo: Sylvester Stallone, Jason Statham, Curtis '50 Cent' Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Iko Uwais, Andy Garcia, Tony Jaa, Randy Couture.

Žanr: Akcijski triler.

Dolžina: 103 minute. Scott WaughSylvester Stallone, Jason Statham, Curtis '50 Cent' Jackson, Megan Fox, Dolph Lundgren, Iko Uwais, Andy Garcia, Tony Jaa, Randy Couture.Akcijski triler.103 minute.

