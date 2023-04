Brata Super Mario film (The Super Mario Bros. Movie) je imel ta konec tedna 12.948 gledalcev, kar je skoraj 12 odstotkov več kot prejšnji teden, skupno pa je v Sloveniji že presegel 30 tisoč gledalcev.

Na drugem mestu je Čudovita polomija (Beautiful Disaster), ki je pritegnila 3.591 gledalcev. Film temelji na istoimenski knjižni uspešnici, ki je priljubljena tudi pri nas. Gre za prvo knjigo iz serije in filmski studio se je odločil kovati železo, dokler je vroče, tako da je posnet tudi že drugi film, ki temelji na zaključni noveli trilogije A Beautiful Wedding, ki pa ni prevedena v slovenščino. Po drugi strani morda hočejo zgolj čim prej skleniti predelave del Jamie McGuire, ki je v času pandemije "blestela" z rasističnimi izjavami.

Naslednji trije najbolj gledani filmi v slovenskih kinih so vsi imeli okrog 1.500 gledalcev, in sicer so to grozljivka Papežev eksorcist (The Pope’s Exorcist) z Russellom Crowom v glavni vlogi, akcijski triler John Wick 4 s Keanom Reevesom v glavni vlogi in Dungeons & Dragons: Čast med tatovi (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves).

Tem je sledila še nova srbska mladinska uspešnica Indigo kristal, nepričakovano dokaj uspešna drama o vzponu Nikeja Air: Nekaterim legendam je usojeno leteti in slovenski film ceste Jezdeca. Največje presenečenje pa je nezanimanje za komično grozljivko Renfield z Nicolasom Cageem v vlogi Drakule, saj si jo je konec tedna ogledalo zgolj 665 gledalcev.

Kaj smo v tem obdobju največ gledali v preteklih letih?

Še kratek skok v preteklost. Lani je na ta konec tedna slavil film Magične živali: Dumbledorjeve skrivnosti (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) iz sveta Harryja Potterja, pred petimi leti romantična komedija Počutim se lepo (I Feel Pretty), desetletje nazaj pa Film, da te kap 5 (Scary Movie 5). Prva dva sta na voljo v videoteki DKino, Film, da te kap pa (žal? na srečo?) ne.

Prihodnji teden najbrž ne bo sprememb na vrhu lestvice, saj Brata Super Mario v kino vlečeta tako otroke kot odrasle, bo pa najverjetneje francoski zgodovinski spektakel Trije mušketirji: D’Artagnan, posnet po priljubljenem romanu Alexandra Dumasa, bolj uspešen kot nemška otroška animacija Ups 2! Pustolovščina se nadaljuje, medtem ko v distribucijo Art kino mreže prihajata nadnaravni triler Mona Lisa in krvava luna ter slovenski dokumentarec Konoplja osvobaja.

Preberite še: