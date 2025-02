Kranjčani razočarani, zapira se priljubljeni kino

S 1. marcem svoja vrata zapira kinematograf MOJKINO Kranj. Zaradi spremembe zakonodaje in novih finančnih obremenitev, ki jih ta prinaša, naj bi namreč imeli težave.

"Odločitev, da kino zapremo, ni bila lahka, še posebej ker smo v preteklem letu presegli zastavljene cilje in ker ste naš trud nagradili z odličnim obiskom," so uvodoma zapisali na Facebook strani kranjskega kinematografa MOJKINO, ko so obiskovalcem sporočili žalostno novico. Kranjski kino s 1. marcem zapira svoja vrata.

Razlog za takšno odločitev so spremembe zakonodaje, natančneje nove finančne obremenitve, ki jih ta prinaša za kinematografe. "Za zaprtje smo se odločili, ko smo bili soočeni z dejstvi, da se zaradi sprememb zakonodaje obetajo dodatne finančne obremenitve slovenskih kinematografov, zaradi katerih opravljanje kinematografske dejavnosti ne bo več vzdržno."

Pod njihovo objavo se je vsul plaz komentarjev razočaranih občank in občanov, ki so izgubili priljubljen mestni kino.

Predlog zakona o Slovenskem avdiovizualnem centru od začetka januarja v javni obravnavi predvideva združitev Slovenskega filmskega centra in Filmskega studia Viba film Ljubljana v novo ustanovo – Slovenski avdiovizualni center.

Dodatno predlog zakona uvaja obvezne prispevke ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev (kot so Netflix, Disney+, Amazon Prime Video) v višini šest odstotkov letnih prihodkov.

Spremembe za kinematografe prinaša tudi nov zakon o medijih. Dotika se subvencij in davčnih olajšav, kar bi lahko vplivalo na finančne spodbude za kinematografe.