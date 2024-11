Potem ko je kršitev zakona opazil tudi Matej Patljak, vodja Kina Slovenska Bistrica, je ob opozorilih na družbenih omrežjih oddal tudi prijavo na inšpektorat za kulturo in medije. "Za prijavo sem se odločil, ker so kljub večkratnim opozorilom tako Cineplexxa kot Con Filma vseeno izvedli projekcije. Sploh pa ni šlo za prvo kršitev omenjenega podjetja. Cineplexx je isti zakon že kršil s projekcijo filma One Piece Film: Red," je objavil po poročanju Večera.

Distributer Con Film je vojo odločitev argumentiral s tem, da poskušajo ugoditi tistemu delu oboževalcev japonskih animejev, ki želijo te filme gledati v čim izvirnejši obliki, torej v japonskem jeziku z angleškimi podnapisi. Patljak je ob tem dodal, da gre v resnici pri izogibanju prevajanju za podoben motiv kot pri pretočnih ponudnikih, kakršen je Netflix, namreč varčevanje na račun prevajanja tujih vsebin v slovenski jezik. "Slovenski podnapisi so uzakonjeni z razlogom. Ni prav, da se želi privarčevati pri nekih osnovah kino projekcij, predvsem pri kino obiskovalcih, ki pričakujejo, da bodo lahko gledali film, preveden v slovenščino. Če bi to sprejeli, kaj je potem naslednji varčevalni ukrep? Da bomo v kinih gledali filme s slabšo kakovostjo slike ali da sploh ne bomo več gledali celih filmov?" je ob tem dodal Patljak.

Umik vseh svojih filmov in grožnje s tožbami

Cineplexx skupaj z distributerjem Con Film napake ni priznal, temveč se je odločil za odločnejši ukrep, še piše Večer. Distributer Con Film je tako kot povračilni ukrep iz celotne omenjene verige štajerskih kinematografov takoj umaknil vse svoje filme. To je pomenilo, da je denimo moral Kino Slovenska Bistrica 12. julija dobesedno tik pred zdajci odpovedati napovedano projekcijo filma Pelji me na luno, razočarane gledalce pa poslati domov.

Zaradi opozarjanja na kršitve in prošenj po obrazložitvi umika filmov pa je vodja bistriškega kina začel prejemati tudi klice Cineplexxovega odvetnika Aleša Žiherja iz odvetniške družbe Podjed, Kahne in partnerji. Žiher je Patljaku dal vedeti, da želijo njegove stranke "imeti mir" in da bo "moral ugotoviti, da imajo dejanja posledice". Obenem mu je zagrozil s pravnimi ukrepi.

Društvo novinarjev Slovenije: Gre za poskus omejevanja dela novinarjev



V Društvu novinarjev Slovenije kritično spremljamo dogodke, ki so sledili članku in komentarju Mitje Majcna v Večeru, v katerem je razkril prijavo podjetja Cineplexx na Inšpektorat za kulturo in medije zaradi domnevnega kršenja Zakona o javni rabi slovenščine s strani manjšega štajerskega kinematografa, so se ob tem odzvali v DNS.



"Cineplexx je novinarju prepovedal udeležbo na projekciji filma Dražen in dogodku ob premieri v svojih prostorih, na katerega so ga povabili ustvarjalci filma. Po pisnem protestu Matije Stepišnika, odgovornega urednika časnika Večer, je Cineplexx preko svojega odvetnika Aleša Žiherja v pisnem odgovoru potrdil prepoved z argumenti, da "nobena družba v Sloveniji ni dolžna sodelovati z nobeno medijsko hišo" in da je to njihova "legitimna izbira (…) v demokratični državi, ki temelji na svobodnem trgu".



"V društvu novinarjev bi radi opozorili, da ustavna pravica do svobodne gospodarske pobude ni absolutna, nasproti ji namreč stoji pravica do svobode izražanja oziroma javnosti do obveščenosti. Poleg tega obravnava novinarstva kot podaljška marketinške dejavnosti in pogojevanje dostopa do informacij s tako imenovanim prijaznim poročanjem kaže na popolno nerazumevanje vloge novinarjev v družbi. Če novinar svoje delo opravi profesionalno in v okviru etičnih standardov, pa je zgolj zaradi kritičnega poročanja deležen povračilnih ukrepov, ki se lahko raztezajo od raznih klicev, uvrstitve na "črno listo" do uporabe pravnih sredstev, tega ne moremo razumeti drugače kot poskus omejevanja tega konkretnega novinarja kot tudi vseh drugih, ki bi si privoščili kaj podobnega. Takšno ravnanje s stališča društva novinarjev ni legitimno in posega v svobodo izražanja," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Cineplexx brez odgovora, distributer o mobingu

Od Cineplexxa pojasnil pri Večeru niso prejeli, odzval pa se je distributer Con Film, kjer je Mario Ljubić pojasnil, da "je omenjeni film izšel v omejenem prikazovanju, torej v majhnem številu kin, in kot tak ni bil prikazan v redni distribuciji". Med drugim je še dodal, da je šlo v tem konkretnem primeru za anime film, s katerim so želeli oboževalcem tega žanra dati priložnost, da si ga ogledajo na velikem platnu. "Glede na zelo majhno število projekcij je bilo naše tolmačenje to, da za tovrsten film ni bilo treba zagotoviti slovenskih podnapisov. Ob tem je treba poudariti, da so bili gledalci pred nakupom vstopnic seznanjeni s tem, da se film prikazuje v japonskem jeziku in z angleškimi podnapisi," je razložil Ljubić.

Dodal je še, da jih pri vsem ni toliko zmotila sama prijava na inšpektorat, temveč način opozarjanja na napako in da se je "v tem primeru zgodilo neobjektivno tolmačenje gospoda Patljaka, ki je že od začetka tega primera vršil mobing nad našim podjetjem", še med drugim poroča Večer.